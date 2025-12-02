Netanyahu'ya karşı isyan çağrısı yapmıştı! Tutuklu İsrailli akademisyen açlık grevine başladı

Times Of Israel'in haberine göre, Tel Aviv Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Yavor, Netanyahu ve diğer İsrailli yetkilileri eleştirdiği sosyal medya paylaşımında "şiddete teşvik ettiği" gerekçesiyle 28 Kasım'da tutuklandı.

İsrail'in kuzeyindeki Or Akiva kentinde yaşayan ve "Kishon" isimli gözaltı merkezinde tutulan Yavor açlık grevine başladı.

Times Of Israel'in haberinde Yavor'un ismi belirtilmeyen avukatı, müvekkili hakkında açılan soruşturmanın amacının "siyasi" olduğunu, Yavor'un tehlikeli biri olmadığını ve gözaltına tutulmasının hayatını riske attığını söyledi.

Yavor, Facebook sosyal medya hesabından Netanyahu'ya karşı isyan çağrısı yaptığı ve "Tek seçenek hainlere ve lanet işbirlikçilere karşı tüm gücümüzle savaşmak veya yok olmak" yazdığı için gözaltına alınmıştı.

Kendisine ve ailesine yönelik "kışkırtma" olduğunu iddia ettiği eleştirileri yargıya taşıyan İsrail Başbakanı Netanyahu, yolsuzluktan yargılandığı davaların affı için Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a başvuruda bulunmuştu.

