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Dünya

Netanyahu'ya kötü haber: Barış anlaşmasını gözden geçirme kararı aldılar!

Ürdün, İsrail ile imzalanan anlaşmaların gözden geçirileceğini duyurdu. İki ülke arasında, 1994 yılında imzalanan barış anlaşması, 2016'daki gaz anlaşmasının yanı sıra su ve enerji alanlarında imzalanmış çok sayıda anlaşma bulunuyor.

AA13 Kasım 2023 Pazartesi 20:35 - Güncelleme:
Netanyahu'ya kötü haber: Barış anlaşmasını gözden geçirme kararı aldılar!
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Ürdün Temsilciler Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanı Ahmed es-Safedi, Meclis Hukuk Komitesinin, İsrail'le imzalanan anlaşmaları gözden geçirmesini ve bu konuda gerekli tavsiyeleri hazırlamasını istedi.

Safedi'nin talebi Mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Hukuk Komitesinin hazırlayacağı tavsiyelerin hükümete sunulacağı kaydedildi.

Ürdün ile İsrail arasında, 1994 yılında imzalanan barış anlaşması, 2016'daki gaz anlaşmasının yanı sıra su ve enerji alanlarında imzalanmış çok sayıda anlaşma bulunuyor.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'de savaşın son bulması, yardımların girmesi ve sivillerin korunması için her türlü adımı atacaklarını söylemişti.

Bu açıklamadan iki gün sonra 1 Kasım'da, Ürdün, Tel Aviv Büyükelçisini "derhal" geri çağırmaya karar vermiş ve protestolar sonrası ülkesine giden İsrail'in Amman Büyükelçisi'nin dönmesine de izin vermeyeceğini bildirmişti.

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