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Dünya

Netanyahu'ya kötü haber: İsrail büyükelçiliğini kapatma kararı aldılar

Güney Afrika Meclisi, İsrail'le diplomatik ilişkilerin askıya alınması ve bu ülkenin Pretorya Büyükelçiliğinin kapatılmasını içeren önergeyi, oy çokluğuyla kabul etti.

AA21 Kasım 2023 Salı 20:55 - Güncelleme:
Netanyahu'ya kötü haber: İsrail büyükelçiliğini kapatma kararı aldılar
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Mecliste yapılan oylamada, Güney Afrikalı vekillerin 248'i önergeye evet oyu verirken 91'i hayır oyu kullandı.

Önergede, İsrail'le diplomatik ilişkilerin askıya alınması ve İsrail'in Pretorya Büyükelçiliğinin kapatılması teklif edildi.

Güney Afrika'daki muhalif Ekonomik Özgürlük Savaşçılarınca (EFF) meclise getirilen teklif, iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi (ANC) tarafından da desteklendi.

İsrail yönetimi, oylama öncesi Güney Afrikalı yetkililerin Gazze'ye yönelik saldırılar konusunda yaptığı açıklamalara karşı Pretorya Büyükelçisi Eliav Belotsercovsky'yi istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdığını açıklamıştı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, BRICS liderleri ile bugün yaptığı toplantıda, İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarında uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ve savaş suçu işlediğini belirterek uluslararası toplumu Filistin'deki çatışmaların adil ve barışçıl bir şekilde çözülmesine yönelik acilen ve somut adımlar atmaya davet etmişti.

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