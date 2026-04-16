Lübnanlı bir kaynak, İsrail merkezli Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, Avn'ın, İsrail'in saldırıları devam ederken ve görüşmenin kapsamı belirsizliğini korurken, devlet başkanlarının doğrudan bir görüşme gerçekleştirmesine yönelik Lübnan'daki yaygın muhalefetin farkında olduğunu dile getirdi.

Avn'ın Netanyahu ile görüşmesinin Lübnan'daki iç siyaseti karmaşık hale getireceğini vurgulayan kaynak, Avn'ın, başta İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmaması olmak üzere çeşitli nedenlerle Netanyahu ile görüşmeyi reddettiğini kaydetti.

Kaynak, Avn'ın görüşmeyi reddetmesinin bir diğer sebebinin, görüşmeye dair sızıntıların ortaya çıkması ve İsrailli bakanların bu görüşmeyi doğrulaması olduğunu ifade etti ve şunları aktardı:

İsrail, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

"İsrail'de gerek büyükelçi tarafından iki gün önce, gerekse bu sabah görüşmeye ilişkin yapılan 'spekülasyon' sadece hayal kırıklığını artırdı. Eğer böyle bir görüşme gerçekleşir ve kamuoyuna duyurulursa, Cumhurbaşkanı Avn'ın Lübnan halkına bunu açıklaması gerekir. Netanyahu ve Trump bu görüşmeyi halkla ilişkiler amaçlı istiyorlar. Avn, halen saldırı altında olan, çok şiddetli iç kutuplaşma yaşayan bir ülkenin cumhurbaşkanıdır ve hiçbir geleceği veya sonucu olmayan bir sürecin parçası olamaz."

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun bu akşam saat 19:00 sonrasında Lübnan'da yürürlüğe girecek ateşkes için hazırlık yaptığını iddia etti.

İsrail ordusunun Lübnan'da araç ve motosikletleri hedef aldığı saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptığı telefon görüşmesinde, Lübnan'da ateşkesin sağlanması için çabaların sürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, okullarda yaşanan silahlı saldırılara ilişkin, "Sosyolojik, kültürel boyutundan teknoloji bağımlılık meselelerine varıncaya kadar uluslararası bağlantılı istihbarat örgütlerinin veya farklı radikal örgütlerin oluşturduğu network etkilerine varıncaya kadar birçok boyutuyla ne tür tedbirler alabiliriz bunlar üzerinde önümüzdeki haftalarda, aylarda muhtemelen çok daha yoğun bir tartışma yaşayacağız." dedi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil bölgesinde Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla 70 noktanın havaya uçurulduğunu belirtti.

İsrail, Lübnan'ın güneyinin ülkenin geri kalanına bağlayan son köprüyü hedef aldığı ve köprünün tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Aralarında uluslararası insan hakları ve insani yardım kuruluşları ile sendikaların da bulunduğu toplam 64 kuruluş, Avrupa Birliği (AB) kurumlarına hitaben kaleme aldıkları ortak mektupta, İsrail ile ilişkilerde bir dizi adım atılması çağrısında bulundu.

İsrail hükümeti, işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde yasa dışı "yerleşimlerinin genişletilmesi ve canlandırılması" için bölgeye yapılacak 5 yıllık yatırım planını onayladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "(İsrail saldırıları) DSÖ, savaşın başlangıcından bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 133 saldırı kaydetti. Bu saldırılarda 88 kişi öldü ve 206 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Lübnan arasında ABD'nin başkenti Washington'da yapılan görüşmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın, taraflar arasındaki olası ateşkes anlaşması ve çatışmaların son bulmasından memnuniyet duyacağı iddia edildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken, 30 yılı aşkın bir aranın ardından iki ülke arasında Washington'da kurulan doğrudan temas, diplomatik açıdan yeni bir sürecin işareti olarak görülürken, "askeri baskı altında yürütülen" müzakerelerin niteliğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Sol Grup Eş Başkanı Manon Aubry, Avrupa ülkelerinde vatandaşların topladığı 1 milyondan fazla imzayla Avrupa Birliği'nin (AB) "uluslararası hukuku yok eden" İsrail'e karşı harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Tebnin beldesinde bir hastanenin yakınını hedef aldığı saldırıda, sağlık kuruluşunda hasar meydana geldi.

İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn arasında bir görüşme olacağını söyledi.

10:20 Adını açıklamak istemeyen Lübnanlı 2 üst düzey kaynak, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında planlanan bir telefon görüşmesi olacağına dair henüz bilgileri olmadığını belirtti.

01:48 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Lübnan'la İsrail arasında ateşkes görüşmelerinde silahsızlandırılmasıyla gündeme gelen Hizbullah'ın, İran'la bir bütün olduğunu belirterek, Tahran ile Washington arasındaki ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını ve ABD'nin anlaşmaya uyması gerektiğini ifade etti.