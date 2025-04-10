İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2025 Perşembe / 12 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9523
  • EURO
    41,8224
  • ALTIN
    3808.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Netanyahu'ya soğuk duş! Trump'tan basın karşısında öğrenmiş
Dünya

Netanyahu'ya soğuk duş! Trump'tan basın karşısında öğrenmiş

'Gazze Kasabı' İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD-İran müzakerelerinin hafta sonu yapılacağını ABD Başkanı Trump'tan basın karşısında öğrendiği ortaya çıktı.

AA10 Nisan 2025 Perşembe 07:54 - Güncelleme:
Netanyahu'ya soğuk duş! Trump'tan basın karşısında öğrenmiş
ABONE OL

İsrail Hükümet Sekreteri Yossi Fuchs, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin İran'la doğrudan müzakereleri bu hafta sonu gerçekleştireceğini ABD Başkanı Donald Trump'tan, basına açık görüşmede öğrendiğini bildirdi.

İsrail'in "Kol-Barama" radyosuna konuşan Fuchs, ABD'nin, İran ile planlanan görüşmelerini değerlendirdi.

Fuchs, Netanyahu'nun bu görüşmelerden haberdar olduğunu ancak söz konusu doğrudan nükleer müzakerelerin bu hafta sonu gerçekleşeceğini bilmediğini belirtti.

Yossi Fuchs, Netanyahu'nun ABD'nin İran'la doğrudan müzakereleri bu hafta sonu gerçekleştireceğini Trump'tan, basına açık görüşmede öğrendiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Başbakan Netanyahu arasında yakın bir bağ olduğunu savunan Fuchs, "Başkanın ekibinin, İsrail'i en çok kimin sevdiği konusunda yarıştığını" öne sürdü.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün Beyaz Saray'daki görüşmesinde İran ile doğrudan görüşmeler yaptıklarını kaydederek, "İran ile doğrudan görüşüyoruz. Belki de harika olacak bir anlaşma yapılacak. (12 Nisan) Cumartesi günü en üst düzeyde bir araya geleceğiz ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." demişti.

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Tehditler de içeren mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vererek, tehdit ve baskı altında doğrudan müzakere etmeyeceklerini, yalnızca dolaylı görüşmelere hazır olduklarını duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.