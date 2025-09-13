İSTANBUL 28°C / 20°C
Dünya

Netanyahu'ya Tel Aviv'de sert tepki: Bir anlaşmayı daha sabote etti

Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, katil Netanyahu'nun Doha'daki Hamas heyetine saldırıyla ateşkes müzakerelerini baltaladığını söyledi. Tel Aviv'de binlerce kişi “Esirler için anlaşma şimdi” diyerek meydanları doldurdu.

Netanyahu'ya Tel Aviv'de sert tepki: Bir anlaşmayı daha sabote etti
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, her cumartesi Tel Aviv'de büyük çaplı gösteri düzenleyen İsrailli esir yakınları, bu haftaki gösteri öncesinde bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sokaklara çıkın, ayağa kalkın ve karar vericilere tüm İsrail halkının esirler için ayağa kalktığını gösterin." diye seslenen esir yakınları, "Netanyahu bir anlaşmayı daha sabote etti ama halk hepsini istiyor, şimdi." ifadesi kullanıldı.

BİNLERCE İSRAİLLİ "ESİRLER MEYDANI"NDA TOPLANDI

Daha sonra binlerce İsrailli, Tel Aviv'de "Esirler Meydanı" adı verilen alanda, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest kalması için bir anlaşma yapılması talebiyle toplandı.

Gazze'deki İsrailli esirlerden Gali ve Ziv Berman'ın yakını Mackevit Meyer, "Bize ikinci aşamada 16 gün sonra esirlerin dönüşünün tartışılacağı sözü verildi. Bize, sadece Philadelphi Koridoru ve Morag Koridoru'nu çözdükten sonra sorunun çözüleceğini söylediler. Bize, önce İran tehdidini ortadan kaldıracaklarını, sonra Hamas'ın zayıflayacağını söylediler. Hizbullah tehdidini ortadan kaldıracaklarını söylediler. Bu da yeterli olmadı." diyerek Tel Aviv yönetiminin kendilerini sürekli yeni bahanelerle oyaladığını söyledi.

İsrailli esir yakınları ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ateşkes ve esir takası anlaşması için baskı yapmasını talep etti.

Gazze Şeridi'nde 48 İsrailli esir bulunuyor, İsrailli yetkililerce bunların 20'sinin sağ olduğu düşünülüyor.

