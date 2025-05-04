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Dünya

Netanyahu'ya Türkiye engeli! Sakladıkları gerçeği İsrail basını duyurdu

İsrail basını, Netanyahu'nun Azerbaycan ziyaretini ertelemesinin arkasında Türkiye'nin olduğunu yazdı.

Star Gazetesi4 Mayıs 2025 Pazar 10:43 - Güncelleme:
Netanyahu'ya Türkiye engeli! Sakladıkları gerçeği İsrail basını duyurdu
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 7-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan Azerbaycan ziyaretini ertelediği duyuruldu.

İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan Netanyahu, Gazze Şeridi ve Suriye'deki gelişmeler ışığında ve yoğun siyasi ve güvenlik programı nedeniyle, Azerbaycan ziyaretini ileri bir tarihe erteleme kararı almıştır" ifadeleri yer aldı.

İsrail basını ise iptalin arkasında Türkiye'nin olduğunu yazdı.

Üst düzey İsrailli yetkililere dayandıran haberde, Netanyahu'nun Türkiye'nin hava sahasını açmaması nedeniyle Azerbaycan ziyaretini iptal etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Haberde, Türkiye dışındaki alternatif rotaların seyahatin süresini iki katına çıkardığına vurgu yapıldı.

İsrail Başbakanlığının Türkiye iddiasına ilişkin henüz bir açıklama yapmamasına dikkat çekildi.

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