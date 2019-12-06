Netanyahu’ya istifa karşılığı başkanlık affı
Terör devleti İsrail’de hakkındaki yolsuzluk dosyaları nedeniyle köşeye sıkışan Başbakan Benyamin Netanyahu’ya istifa ederek siyaseti bırakması karşılığında af teklifi yapıldığı öğrenildi.
- ŞERİF EGEMEN AHMET
Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Devlet Başkanı Reuven Rivlin, suçlarını itiraf ederek emekliye ayrılması durumunda Netanyahu’ya ‘başkanlık yetkisini kullanarak yolsuzluk davalarından kurtarma’ teklifi götürdü. Rivlin’in Netanyahu’nun ayrılığı sonrası Likud partisi içerisinde yeni bir lider belirlenmesini bekleyeceği ve bu formülle ülkedeki hükümet krizini çözmeyi planladığı kaydedildi.
ÜÇÜNCÜ SEÇİM KAPIDA
Yeni başbakan adayının da hükümeti kuramaması üzerine üçüncü kez sandık başına gitmeyi planlayan ülkede, Netanyahu, ‘iş adamlarından pahalı hediyeler almak’, ‘Walla News internet sitesinde ailesi lehine haberler yapılması karşılığında şirkete 276 milyon dolarlık imtiyaz sağlamak’ ve ‘görevi kötüye kullanmak’ suçlarıyla yargılanıyor.
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