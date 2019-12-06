Netanyahu’ya istifa karşılığı başkanlık affı

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Devlet Başkanı Reuven Rivlin, suçlarını itiraf ederek emekliye ayrılması durumunda Netanyahu’ya ‘başkanlık yetkisini kullanarak yolsuzluk davalarından kurtarma’ teklifi götürdü. Rivlin’in Netanyahu’nun ayrılığı sonrası Likud partisi içerisinde yeni bir lider belirlenmesini bekleyeceği ve bu formülle ülkedeki hükümet krizini çözmeyi planladığı kaydedildi.

ÜÇÜNCÜ SEÇİM KAPIDA

Yeni başbakan adayının da hükümeti kuramaması üzerine üçüncü kez sandık başına gitmeyi planlayan ülkede, Netanyahu, ‘iş adamlarından pahalı hediyeler almak’, ‘Walla News internet sitesinde ailesi lehine haberler yapılması karşılığında şirkete 276 milyon dolarlık imtiyaz sağlamak’ ve ‘görevi kötüye kullanmak’ suçlarıyla yargılanıyor.