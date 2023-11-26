İSTANBUL 13°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2023 Pazar / 14 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8851
  • EURO
    31,6314
  • ALTIN
    1858.22
  • BIST100
    7959.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Netanyahu'yu destekleyen ülkesine ateş püskürdü: Bu bizim görevimiz değil
Dünya

Netanyahu'yu destekleyen ülkesine ateş püskürdü: Bu bizim görevimiz değil

Almanya'da Sol Partiden ayrılan ve yeni parti kurma çalışmalarına başlayan milletvekili Sahra Wagenknecht, Alman hükümetinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini desteklemesini eleştirdi. Wagenknecht, 'Bu sorumluluk bize Netanyahu hükümetinin acımasız savaşını kendini savunma olarak güzel gösterme ve destekleme yükümlülüğünü vermez. Bu bizim görevimiz değil.' dedi.

AA26 Kasım 2023 Pazar 00:56 - Güncelleme:
Netanyahu'yu destekleyen ülkesine ateş püskürdü: Bu bizim görevimiz değil
ABONE OL

Wagenknecht, Berlin'de "Savaşlara hayır: Silahlanma çılgınlığını durdurun" adlı Ukrayna'daki savaş karşıtı gösteride yaptığı konuşmada özellikle Almanya'nın Yahudilerin hayatı ve İsrail'in var olma hakkı için sorumluluk taşıdığını belirterek "Ancak bu sorumluluk bize Netanyahu hükümetinin acımasız savaşını kendini savunma olarak güzel gösterme ve destekleme yükümlülüğünü vermez. Bu bizim görevimiz değil." dedi.

Wagenknecht, Orta Doğu'da savaşın tırmanmasının Yahudi yaşamını korumadığını, aksine tehlikeye attığını vurguladı.

"Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceğini" savunan Wagenknecht, "Ancak Gazze'deki acımasız bombardımanlar karşısında bizim de aynı derecede şoke olmamız ve dehşete düşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Öldürülen Filistinli kadınların ve çocuklar karşısında aynı şekilde şoke ve dehşete düşmemiz gerekiyor. Burada çifte standart olmaz. Masum insanlar öldüğünde bu bir suçtur ve bu sonlandırılmalı. Bu savaş bitmeli." şeklinde konuştu.

Wagenknecht, geçmişteki Irak ve Afganistan'daki savaşlara işaret ederek bombalamaların terörü zayıflatacağına inanmanın saçmalık olduğunu ifade etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, geçen yıl İsrail'e yaptığı ilk ziyaretinde Holokost sebebiyle "her Alman hükümetinin İsrail devletinin güvenliği ve Yahudi yaşamının korunmasına yönelik sonsuz sorumluluğu" olduğunu söylemişti. 7 Ekim sonrasında İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun saldırıları sürerken 17 Ekim'de bu ülkeyi ziyaret eden ilk yabancı hükümet başkanı olan Scholz, Almanya'nın yerinin İsrail'in yanı olduğunu vurgulamıştı.

  • almanya sol parti
  • sahra wagenknecht
  • israil

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.