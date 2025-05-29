İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2025 Perşembe / 2 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1121
  • EURO
    44,4899
  • ALTIN
    4166.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak adım... Avrupa'dan İsrail'e yaptırım tehdidi
Dünya

Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak adım... Avrupa'dan İsrail'e yaptırım tehdidi

İspanya ve Slovenya başbakanları, Gazze'deki insani felaketin son bulması için İsrail'e yaptırım uygulanmasını ve acil ateşkes ilan edilmesini talep etti.

AA29 Mayıs 2025 Perşembe 15:35 - Güncelleme:
Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak adım... Avrupa'dan İsrail'e yaptırım tehdidi
ABONE OL

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Slovenya Başbakanı Robert Golob, İsrail'in soykırımını sürdürdüğü Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesini ve bu ülkeye yaptırımlar getirilmesini istedi.

Sanchez ile Golob, Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'daki görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Sanchez, İspanya ve Slovenya hükümetlerinin AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması, İsrail'e silah ambargosu ve bireysel yaptırımlar getirilmesi konusunda aynı görüşe sahip olduklarını ifade etti.

İspanya ve Slovenya'nın "Filistin halkının içinde bulunduğu dramatik ve yıkıcı durum konusunda aynı vizyonu paylaştıklarını" dile getiren Sanchez, yaklaşık bir yıl önce Filistin devletini tanıyarak insani uluslararası hakları, uluslararası hukuku, barışı ve Filistin ile İsrail hakları arasında birlikte yaşamı savunduklarını, aldıkları kararın hiçbir zaman İsrail halkına karşı olmadığını söyledi.

Sanchez, "İki devletli çözüm, tek olası çözümdür. İsrail ile Filistin arasında barışçıl olarak birlikte yaşamanın başka alternatifi yok." şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 600. günü dolayısıyla dün düzenlediği oturumda konuşan Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur'un gözyaşlarını tutamamasının herkes için "dramatik ve derinden etkileyici" olduğunu belirten Sanchez, İsrail'in Filistin halkını hedef alan ve son 1,5 yılda 50 binden fazla kişinin ölümüne yol açan saldırılarının insan hakları ihlali olduğunu vurguladı.

Slovenya Başbakanı Golob da İspanya ile uluslararası hukuktaki temel değerleri savunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Gazze'deki insani felakete karşı İspanya ve Slovenya olarak ortak bildiri yayımladıklarını kaydeden Golob, "Acil ateşkes, insani yardımların derhal ulaştırılması ve rehinelerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz." dedi.

ABD'den yeni ateşkes hamlesi
  • İsrail yaptırım
  • Gazzede ateşkes
  • İspanya Slovenya talep

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.