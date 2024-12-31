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Dünya

Netanyahu'yu panikleten tasarı! Doktorların itirazına rağmen Meclis'e gitmek zorunda kaldı

Prostat ameliyat olan soykırımcı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, koalisyon ortağının veri tasarısına karşı çıkması nedeniyle doktorlarının itirazına rağmen hastaneden Meclis'e gelerek oylamaya katılmak zorunda kaldı.

AA31 Aralık 2024 Salı 20:28 - Güncelleme:
Netanyahu'yu panikleten tasarı! Doktorların itirazına rağmen Meclis'e gitmek zorunda kaldı
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Netanyahu ile koalisyon ortağı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

Koalisyon ortağı Ben-Gvir ve partisi Otzma Yahudit (Yahudi Gücü) milletvekilleri, Netanyahu hükümetinin geçirmek istediği vergi tasarısına karşı oy kullanacağını duyurdu.

Bu duyurunun ardından Netanyahu, prostat ameliyatının olmasının üzerinden 2 gün geçmeden kaldığı Batı Kudüs'teki hastaneden Meclis'e geldi.

MECLİS'TEKİ OYLAMAYA KATILDI

Netanyahu, doktorlarının hastaneden ayrılmaması yönündeki tavsiyesine rağmen Meclis'teki oylamaya katıldı.

Vergi tasarısı, Ben-Gvir ve partisinin bazı milletvekillerinin karşı oy kullanmasına rağmen 59-58 oyla kabul edildi.

NETANYAHU, BEN-GVİR'İ HEDEF ALDI

Tasarının kabul edilmesinin ardından Netanyahu sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Netanyahu, tasarıya karşı çıkan koalisyon ortağı Ben-Gvir'i hedef aldı.

Lideri olduğu sağcı koalisyonu sarsmanın ve hükümeti devrilme riskiyle karşı karşıya bırakmanın "büyük bir sorumsuzluk ve çılgınlık olacağını" savunan Netanyahu, "Bakan Ben-Gvir de dahil olmak üzere koalisyonun tüm üyelerinin, İsrail tarihinin kritik bir anında koalisyonu sarsmayı ve sağcı bir hükümetin varlığını tehlikeye atmayı bırakmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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