Netflix, Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalci gösteren Rum yapımı 'Famagusta' adlı diziyi yayınlamaya hazırlanıyor. Gerçeklerin çarpıtıldığı, Türk askerine 'sivil halka ateş açan işgalci güçler' iftirasının atıldığı dizide Kıbrıslı Türkler'e yapılan katliamlardan bahsedilmiyor.

SKANDAL YAYIN KARARI

Netflix, 20 Eylül'de Fagamus (Mağusa) adlı diziyi yayınlayacağını duyurdu. Güney Kıbrıs yapımı dizide, Türkiye'nin 20 Temmuz'da başlayan 18 Ağustos'ta sonlanan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı tarih çarpıtılarak karalamalar yer alıyor. Tek taraflı tarihi çarpıtan 'Famagusta' adlı dizinin Netflix'te gösterime girecek olmasına büyük tepki geldi.

KKTC CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR: MEHMETÇİK BİZİM GÜVENCEMİZ



Skandal diziyle ilgili konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tarihi gerçeklerin saptırıldığını söyleyerek, "Bugün Gazze'de olanların benzeri Kıbrıs'ta yaşanmış, bütün dünya izlemişti" dedi.

1974'teki hakeratın Kıbrıs Türkü'nü soykırımdan kurtaran bir askeri müdahale olduğunu belirten Tatar, "Mehmetçiğimiz olmasa bugün yine o dönemlerdeki çatışmalara benzer şeyler yaşayabiliriz" dedi.

Ersin Tatar, Türk yapımcılara Kıbrıs Türklerinin yaşadıklarını dünyaya duyurmaları için dizi ve belgesel yapmaları çağrısında bulundu.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan dizinin, 20 Eylül'den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olmasının rahatsızlık verici olduğunu bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül'den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olması çok rahatsız edicidir. Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz. Bu dizi vasıtasıyla Kıbrıs Barış Harekatı, kahraman Türk askeri, barış ve adalet hedef alınamaz" ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ: GERÇEKLERİ SAPTIRMAYA YÖNELİK NAFİLE GİRİŞİM

Dışişleri Bakanlığı, dijital platformda yayınlanacak "Famagusta" dizisiyle ilgili, "Tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kara propagandasına hizmet etmektedir." ifadesini kullandı.

Bakanlık, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Famagusta' adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kara propagandasına hizmet etmektedir." ifadesinin yer aldığı paylaşımda, dizinin 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Gerçekleri olduğundan farklı yansıtmaya dönük bu tip nafile girişimler, Milli davamız Kıbrıs konusundaki mücadele azmimizi daha da güçlendirmektedir. Kıbrıs gazilerimizi saygı, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." değerlendirilmesine yer verildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN DİJİTAL PLATFORMDA YAYIMLANACAK "FAMAGUSTA" DİZİSİNE TEPKİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dijital platformda yayımlanması planlanan Rum yapımı "Famagusta" dizisine tepki göstererek, "Enosis hayalleriyle darbeye kalkışan, Kıbrıs Türkü'nü çocuk, yaşlı ayırmadan katleden Rum EOKA mezalimi film değil gerçekti." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Tarihi gerçekler senaryolarla örtülemez. Dijital yayın platformları Rum propagandasına alet olmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Enosis hayalleriyle darbeye kalkışan, Kıbrıs Türkü'nü çocuk, yaşlı ayırmadan katleden Rum EOKA mezalimi film değil gerçekti. Bu zalimliğin izleri bugün hala KKTC'de açıkça görülmekte, hala Kıbrıs Türklerine ait toplu mezarlar bulunmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, Barış Harekatı ile başlayan ve yarım asra varan huzur ortamını, sahadaki KKTC devleti gerçekliğini değiştiremezler. Barış harekatı olmasa, bugün Gazze'de yaşanan katliamların, fırsatını bulduklarında Kıbrıs Türkü'ne de reva görülmeyeceğini kim garanti edebilir."

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