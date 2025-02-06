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Dünya

Nevvaf Selam'ın görüşmesi sonuçsuz kaldı

Lübnan'da hükümet kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam'ın başbakanlığındaki yeni hükümetin kurulması için yapılan toplantıdan sonuç çıkmadı.

AA6 Şubat 2025 Perşembe 15:42 - Güncelleme:
Nevvaf Selam'ın görüşmesi sonuçsuz kaldı
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Başbakan Nevvaf Selam ve Meclis Başkanı Nebih Berri arasında toplantı yapıldı.

Yapılan üçlü zirve sonrasında, Baabda Sarayı'ndan önce Meclis Başkanı Berri'nin ayrıldığı görülürken, sonrasında Selam basın mensuplarına açıklama yapmadan çıktı.

Selam, hükümeti kurma görevine dair açıklamada bulunmadı.

Lübnan'da 2 yıldan uzun süren boşluk ve siyasi krizin sonrasında 9 Ocak'ta Joseph Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilirken, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam ise 13 Ocak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Ülkedeki siyasi krizin ilk adımının cumhurbaşkanının seçimiyle aşılması sonrasında hükümeti kurmakla görevlendirilen Selam'ın kabinesini açıklaması bekleniyor.

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