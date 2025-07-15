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Dünya

New Jersey'de OHAL ilan edildi

ABD'nin New Jersey eyaletinde, şiddetli yağışlar sonucu oluşan seller nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

AA15 Temmuz 2025 Salı 13:43 - Güncelleme:
New Jersey'de OHAL ilan edildi
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NBC News'ün haberine göre, New Jersey Valisi Phil Murphy, şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurarak, "Lütfen evinizde kalın ve gereksiz seyahatlerden kaçının." ifadesini kullandı.

Öte yandan New York Şehri Acil Durum Yönetimi, sosyal medya platformu X hesabından, "Bodrum katında yaşıyorsanız, tetikte olun. Ani sel, gece boyunca da dahil olmak üzere, çok az uyarı ile meydana gelebilir. Telefon, el feneri ve acil durum çantanızı yanınızda bulundurun. Daha yüksek bir yere taşınmaya hazır olun." uyarısında bulundu.

New Jersey eyaletinde, temmuz başlarında etkili olan aşırı yağış ve fırtınada araçlarının üzerine ağaç devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan ABD'nin güney eyaleti Texas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağış sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.

Sel felaketinde şimdiye kadar 129 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 150 kişinin kaybolduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği belirtilmişti.

  • new jersey
  • ohal
  • yağış

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