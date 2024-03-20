New York Belediye Başkanı Adams iftar verdi

Manhattan'daki Surrogate's Mahkeme binasında verilen iftara, New York'ta yaşayan Müslüman toplumunun önde gelen isimlerinin yanı sıra İslam ülkelerinden diplomatik temsilciler katıldı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün de davetliler arasında bulunduğu iftarda konuşan Belediye Başkanı Adams, Müslümanların ramazanını tebrik etti.

Adams, eski Başkan Donald Trump döneminde yürürlüğe konulan Müslümanlara yönelik seyahat yasağına karşı mücadele ettiğini anlatarak, şehirdeki Müslüman toplumunun her zaman yanında olduğunu söyledi.

Yaklaşık 200 davetlinin katıldığı iftar yemeğinin menüsü ise Türk restoranı sahibi Ali Rıza Doğan tarafından hazırlandı.

Doğan, AA muhabirine, 18 yıldır belediyenin iftar menüsünü hazırladığını belirterek, "Her sene bir Türk restoranını seçmeleri benim için gurur verici. Yeri geldi Türk bayraklı tişörtlerimizle servis yaptık, yeri geldi Türk bayraklarını astık." diye konuştu.

Öte yandan belediyenin bu yılki iftar yemeğine, bazı Müslüman sivil toplum kuruluşları ve liderleri, Adams'ın Gazze'deki ateşkes çağrılarına destek vermediği gerekçesiyle katılmadı.

İftar yemeği sırasında, bina girişinde toplanan bir grup gösterici de Filistin lehine sloganlar attı. Göstericilerden bazıları trafiği engellemekten gözaltına alındı.

