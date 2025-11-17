İSTANBUL 20°C / 16°C
Dünya

New York Belediye Başkanı'ndan itiraf... Adams: İsrail'e hizmet ettim

New York Belediye Başkanı Eric Adams, 'İsrail'e belediye başkanı olarak hizmet ettiğini' söyledi.

17 Kasım 2025 Pazartesi 21:41
New York Belediye Başkanı'ndan itiraf... Adams: İsrail'e hizmet ettim
ABONE OL

New York'taki belediye başkanlık görevini Zohran Mamdani'ye bırakacak New York Belediye Başkanı Eric Adams, 2023'ten sonra ikinci defa İsrail'i ziyaret etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Burak (Ağlama) Duvarı'nı ziyaret eden Adams, burada yaptığı açıklamada, "İsrail'e geri gelmek ve size şunu bildirmek istedim. Size belediye başkanı olarak hizmet ettim." dedi.

İsrail ziyaretinde bir konferansa katılan Adams, New York'taki Yahudi nüfusun Mamdani'nin belediye başkanlığı döneminde zorluk yaşayacağını, Yahudilerin hazırlıklı olması gerektiğini ileri sürdü.

Adams, belediye başkanlığı döneminde 2023'ten sonra ikinci defa İsrail'i ziyaret etti. Adams, 4 Kasım'da tamamlanan çekişmeli New York Belediye Başkanlığı seçimlerinden
çekilmişti.

