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Dünya

New York, maske takma zorunluluğunu kaldırıyor

New York Valisi Kathy Hochul, eyalette kapalı alanlarda maske takılması zorunluluğunun perşembe gününden itibaren kaldırılacağını bildirdi.

AA9 Şubat 2022 Çarşamba 20:22 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 20:29
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Hochul, düzenlediği basın toplantısında, maske zorunluğunun kaldırılmasında New York'ta Kovid-19 vakalarında ve hastaneye yatış oranlarında yaşanan düşüşün etkili olduğunu söyledi.

Vali Hochul, kapalı alanlara girerken aşı kartı gösterme zorunluluğunun da kalkacağını belirtti.

Hastaneler, bakımevleri, hapishaneler, okullar, kreşler, barınaklar, toplu ulaşım araçları, metro istasyonları, havalimanları ve uçaklarda ise maske takma zorunluluğu devam edecek.

New Jersey, California, Connecticut, Delaware ve Oregon da maske takma zorunluluğunu kaldırma kararı alan eyaletler arasında yer alıyor.

Massachusetts eyaleti ise okullarda maske zorunluğunu şubat sonunda kaldıracak.

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