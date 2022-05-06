New York Times: Hindistan, Rus petrolünü ''kaçırılmayacak kadar iyi bir iş'' olarak görüyor

New York Times'ın (NYT) haberinde, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana "dünyanın en büyük 3'üncü petrol ithalatçısı ve tüketicisi" olan Hindistan'ın Rusya'dan ham petrol alımının arttığı kaydedildi.

Haberde, ABD Başkanı Joe Biden'ın Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye "Rus petrolünü satın almanın ülkesinin çıkarına olmadığı" yönündeki çağrısı ve ABD'li bir yetkilinin yaptırımları baltalamanın "sonuçlar" doğurabileceği uyarısı hatırlatıldı.

Hindistan'ın Rus ham petrol alımlarının martta günde yaklaşık 300 bin varile ve nisanda günde 700 bin varile yükseldiği vurgulanan haberde, savaştan önce Hindistan'ın Rusya'dan ham petrol ithalat oranının yüzde 1'den az olduğu, şimdilerde ise yaklaşık yüzde 17'ye çıktığı ifade edildi.

Rusya'nın petrol ihracatındaki bu değişikliğin Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın başlamasından birkaç gün sonra Karadeniz'deki Rus terminallerinden Kuzey Avrupa'ya giden tanker trafiğinin Hindistan'a yönelmesiyle belirginleştiğine işaret edildi.

Hindistan'a bağlı tankerlerin, Reliance Industries'in dünyanın en büyük rafineri kompleksine sahip olduğu batıdaki Gucarat eyaletindeki Jamnagar'a ve Gucarat'taki Vadinar'a, Rus devlet şirketi Rosneft'in Hintli bir iştirakı olan Nayara Energy'ye ait bir rafinerinin bulunduğu yere gittiği öne sürüldü.

Rus enerji şirketi Gazprom'un Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz akışını kesmesini ve Avrupa Birliği'nin (AB) gelecek aylarda Rus petrolüne yönelik yasağı aşamalı bir hale getirmeyi umduğunu açıklamasının ardından Hindistan'a bu tanker trafiğinin yoğunlaşabileceğine dikkat çekildi.

Rus petrolünün ABD'de yasaklanmasıyla ve Avrupa'nın kendi ambargosunu önermesiyle Hindistan'ın ham petrolü, Rusya'dan kayda değer indirimlerle satın alabileceği ve Hint rafinerilerinin ham petrolü dizel ve jet yakıtı gibi ürünler yapmak için kullanarak yurt dışında normalden daha iyi marjlarla satabileceği kaydedildi.

- AVRUPA, HİNDİSTAN'DAN RAFİNE EDİLEN PETROLÜ ALMAK İÇİN "CAN ATIYOR"

Hindistan'ın devlete ait petrol şirketlerinin iç pazar için milyonlarca varil Rus ham petrolü satın aldığı aktarılarak, Avrupa'nın Rusya'dan ham petrol alımından uzaklaşmasına rağmen aynı petrolü Hindistan'da rafine edildikten sonra satın almak için "can attığı" ileri sürüldü.

ABD'nin Hindistan gibi ülkeleri Rus ham petrolünü satın almayı bırakmaya zorlayabilecek daha sert yaptırımlar uygulamadığına ve Hindistan'ın Rusya ile artan ticaretine yönelik herhangi bir yaptırım tehdidini olası kılmadığına işaret edildi.

Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman'ın geçen ay yaptığı "Petrol mevcutsa ve indirimliyse neden almayayım? Halkımın buna ihtiyacı var" açıklamalarına yer verilen haberde, analistlerin Ukrayna'daki savaşın uzamasıyla Hindistan ile Rusya arasındaki ticaretin artmasının muhtemel olduğu yönündeki görüşleri aktarıldı.

Üst düzey Hint hükümet yetkililerinin, Avrupa ülkeleri şu anda Moskova'nın petrolünü satın alırken, Hindistan'dan Rusya ile ticaretini kesmesini istemenin "ikiyüzlülük olduğunu" düşündüğü ve Hindistan'ın "indirimli enerjiyi beğenmeme lüksüne sahip olmadığını" savunduğu öne sürüldü.

- HİNDİSTAN "ENERJİ ALABİLECEĞİ HER PAZARDA"

Haberde, Hindistan'ın Rusya ile ticari bağlarının bağımsızlık ile başladığına dikkat çekilirken, Rusya'nın Hindistan'dan mal satın almak ve ödeme yapmak için Hint rupilerini kabul eden ilk ticari ortaklardan olduğu ve Rusya'nın Hindistan'a Birleşmiş Milletler'de (BM) siyasi destek verdiği hatırlatıldı.

Hindistan, ham petrol ihtiyacının yüzde 80'inden fazlasını çoğunlukla Suudi Arabistan ve Irak gibi ülkelerden ithal ettiğine, Basra Körfezi üreticilerinin Hindistan pazar payını Rusya'ya kaptırması durumunda OPEC+ grubunda gerilim yaşanabileceğine işaret edildi.

Hindistan'ın Rus kömür ithalatının da martta iki yıldan uzun süredir görülmeyen en yüksek seviyelere ulaştığı ve Hindistan'ın "enerji alabileceği her pazarda" bulunduğu kaydedildi.