New York Times: Ülkedeki Müslümanlar hedef haline geldi

Sri Lanka'da Paskalya ayini sırasında kiliseleri ve otelleri hedef alan terör saldırılarını terör örgütü DEAŞ'ın üstlenmesinin ardından, ülkedeki Müslümanların kendilerini güvende hissetmediği ve bazı Hristiyanların Müslümanlara saldırdığı belirtildi.

Amerikan New York Times gazetesi, Sri Lanka'da 359 kişinin yaşamına mal olan terör saldırılarının ardından Müslümanların hedef haline geldiğini yazdı.

Paskalya ayini sırasında saldırıların hedefi olan kiliselerden birinin bulunduğu Negombo kentindeki Müslümanlarla konuşan New York Times muhabirleri, buradaki Müslümanların nasıl hedef haline geldiğini yazdı.

Pakistan'dan Sri Lanka'ya göç eden Auranzeb Zabi, terör örgütü DEAŞ'ın saldırıların sorumluluğunu üstlenmesinin ardından bir Hristiyan grubun kendisini ve iki çocuğunu dövdüğünü anlattı.

Zabi, askerlere sığınarak öfkeli kalabalıktan kurtulduğunu anlattı.

"Can kaybı an meselesi olabilir"

Sri Lanka'daki saldırılardan bu yana Hristiyanların kapı kapı gezip, Müslümanların evlerinin camlarını, kapılarını kırdığı, insanları zorla evlerinden çıkararak sokaklarda tekmelediği ve onları ölümle tehdit ettiği aktarılan haberde, "Şu ana kadar bu olaylarda bir can kaybı yaşanmadı. Ancak birçok Müslüman bunun da an meselesi olduğunu düşünüyor." uyarısında bulunuldu.

Haberde görüşlerine yer verilen Pakistan kökenli Malik Ferhan da, "Artık kendimizi Sri Lanka'da güvende hissetmiyoruz." dedi.

Sri Lanka'nın başka bir kasabası olan Bandaragama'da da durumun farklı olmadığına işaret edilen haberde, 15 yıldır ayakkabıcılık yapan Muhammed İkbal'in hikayesine yer verildi.

Dükkanının kilise saldırılarının olduğu gece kundaklandığını ve kül olduğunu belirten İkbal, "Kesinlikle benden intikam almak için bunu yaptılar." diye konuştu.

Sri Lanka'daki saldırılar

Sri Lanka'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Saldırılarda 359 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı. Saldırılarla bağlantılı gözaltındaki şüpheli sayısının 58'e yükseldiği açıklandı.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.