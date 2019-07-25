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New York Times´da yanlış bilgilendirmeyle mücadelede blockchain temelli çözüm

New York Times, medyadaki yanlış bilgilendirme sorunuyla mücadele etmek için blockchain temelli bir platform piyasaya sürdü. 

  • DHA
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Technology Review´da yer alan habere göre IBM´in tasarladığı blockchain platformu, ilk aşamada fotoğrafların gerçek olup-olmadığını belirlemek için kullanılacak. 
 
CoinDesk, Mart ayında New York Times´in "gazeteciler için blockchain temelli kavram kanıtlama" platformu oluşturacak kişiler aradığını duyurmuş, ancak, daha sonra söz konusu iş ilanını kaldırmıştı. 
 
New York Times´da yayınlanan bir blog postunda The News Provenance Project ismi verilen platformun Direktörü Sasha Koren, blockchain yoluyla "okuyuculara bir fotoğrafın kaynağını, yayınlandıktan sonra düzenlenmiş olup olmaması fark etmeksizin gösterebileceklerini" belirtti. 

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