ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Başkan Erdoğan'ın dış politikadaki konumunu değerlendiren "Vazgeçilmez Erdoğan" başlıklı bir analiz yayımladı. Gazete, Türkiye'nin son yıllarda küresel ölçekte artan etkisini mercek altına aldı.

NYT analizinde, Erdoğan'ın kurduğu stratejik ilişkiler sayesinde Türkiye'nin hem ekonomik hem de diplomatik gücünü artırdığı, bunun da Ankara'nın uluslararası dengelerdeki rolünü güçlendirdiği vurgulandı.

Analizde, Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz eylül ayında Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile verdiği samimi görüntülere dikkat çekilerek Washington–Ankara hattında ilişkilerin ilerlediği belirtildi. Gazete, bu sürecin Erdoğan açısından siyasi olarak kazançlı olduğunun altını çizdi ve Batı ile kurulan yeni dengenin Türkiye'ye ekonomik hareket alanı sağladığını yazdı.

"YENİ DÖNEMİN AKTÖRLERİ"

NYT, Erdoğan'ın yalnızca ABD ile değil, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile verdiği görüntülerin de Batı'nın Ankara ile iş birliği yapma isteğini gösterdiğini ifade etti. Analizde şu değerlendirme yer aldı:

"Dünya artık faydacı liderlerle iş yapmayı tercih ediyor. Erdoğan gibi güçlü liderler, bu yeni dönemin aktörleri."

Gazeteye göre Erdoğan,sürecinde izlediği diplomatik çizgiyle Batı içinhaline geldi. NYT, Türkiye'nin hemhem de Batı ile diyalog kanallarını açık tutmayı başardığını belirterek, bununolduğunu yazdı.

"HİÇBİR ÜLKE BU KABİLİYETE SAHİP DEĞİL!"

NYT ayrıca şu ifadeye yer verdi:

"Orta Doğu'da hiçbir ülke Ankara kadar geniş bir diplomatik manevra alanına sahip değil."

Analiz, Erdoğan'ın Kahire, Doha, Moskova ve Washington arasında yürüttüğü temas trafiğinin kriz yönetiminde dengeleyici bir rol üstlendiğini aktardı. Gazete, Erdoğan'ın hem Rusya–Ukrayna savaşı hem de Gazze krizinde taraflarla konuşabilen az sayıdaki liderden biri olduğunu vurguladı.

Son olarak NYT, Türk savunma sanayisinin Avrupa'nın güvenilir tedarikçisi haline geldiğini belirtti. Haberde, ABD'nin Teksas eyaletinde kurulan bir mühimmat tesisinde Türk üretim hatlarının kullanıldığı ve fabrikanın Pentagon'un üretim hedefinin üçte birini karşılamasının planlandığı kaydedildi.