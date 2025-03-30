New York Türkevi'nde ''Dünya İçin Savaşanlar'' sergisi açıldı

New York'taki Türkevi'nin giriş kısmında izlenime sunulan, "Dünya Ortak Evimiz" vurgusuyla hazırlanan sergi, Sıfır Atık Vakfının önemli konu başlıklarından biri olarak organize edildi.

4 kıtayı temsil eden 4 dünya savaşçısının yansıtıldığı sergide, "geleceğin kahramanları, küçük kara parçalarını değil dünyayı kurtarmak için savaşanlar olacak" mesajı veriliyor.

Teknik olarak da sıfır atık ilkesine uygun tasarlanan ürünlerin yer aldığı sergi, "küresel ısınma ve artan çevresel tehditler karşısında dünyaya karşı sorumlulukların" altını çiziyor.

Moda tasarımcısı Ezgi Karayel tarafından organik olarak ve sıfır atık ilkesine uygun şekilde üretilen ürün ve tasarımların yer aldığı serginin sonraki adresi İstanbul olacak.

Organizatörler, sergideki tüm ürün ve tasarımların, tamamen doğal tarım ürünü olan yüzde 100 yerli Uşak kumaşından sıfır atık ilkesine uygun olarak hazırlandığını belirtti.

Ayrıca, 4 kıtanın savaşçılarının durduğu kaidelerin, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne atıfla, küresel ısınma tehdidiyle karşı karşıya olan bitkilerin başında gelen Edelweiss çiçeği ile bezendiği kaydedildi.

- SERGİYİ EMİNE ERDOĞAN DA ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan da "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" dolayısıyla New York'taki temasları kapsamında sergiyi ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş gibi önemli konukların da gezdiği sergi 15 Nisan'a kadar açık olacak.