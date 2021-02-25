İSTANBUL 10°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2021 Perşembe / 13 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3943
  • EURO
    9,0127
  • ALTIN
    421.415
  • BIST100
    1488.21
Dünya

New York Valisi hakkında taciz iddiası

New York Valisi Andrew Cuomo hakkında cinsel taciz iddiası.

AA25 Şubat 2021 Perşembe 21:35 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 21:35
ABONE OL

ABD'de New York Valisi Andrew Cuomo, eski danışmanı Lindsey Boylan tarafından cinsel tacizle suçlandı.

Boylan, "Medium" internet sitesinde yayımladığı makalede, Vali Cuomo'nun 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etti.

Cuomo'nun basın danışmanı Caitlin Girouard iddialara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Daha önce de söylediğimiz gibi, Boylan'ın uygunsuz davranış iddiaları tamamen yanlıştır." ifadelerini kullandı.

Halihazırda Manhattan bölgesi belediye başkan adayı olan Boylan, Cuomo'nun kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddialarını ilk kez Aralık 2020'de Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme getirmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.