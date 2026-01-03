İSTANBUL 14°C / 13°C
Dünya

New York Valisi'nden dikkat çeken mesaj: Müslüman toplum eyaletimizi güçlendiriyor

New York Valisi Kathy Hochul, Müslüman toplumun dayanıklılığı ve merhametinin New York'u daha güçlü kıldığını söyledi. Hochul, New York'ta ilk kez ilan edilen 'Müslüman Amerikalı Miras Ayı'nı kutladı.

AA3 Ocak 2026 Cumartesi 10:47 - Güncelleme:
New York Valisi'nden dikkat çeken mesaj: Müslüman toplum eyaletimizi güçlendiriyor
New York Valisi Kathy Hochul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müslüman Amerikalı Miras Ayı"nı kutlamak amacıyla eyalet genelinde yeşil ışıkla aydınlatılan simgesel yapıların fotoğraflarına yer verdi.

Vali Hochul, "Müslüman toplumun dayanıklılığı, merhameti ve topluma sunduğu katkılar eyaletimizi daha güçlü kılıyor." ifadesini kullandı.

- NEW YORK'TA "MÜSLÜMAN AMERİKALI MİRAS AYI" İLK KEZ RESMEN TANINDI

New York eyaleti, ilk kez "Müslüman Amerikalı Miras Ayı"nı resmen ilan etti.

Bu kapsamda, New York City Hall yeşil ışıkla aydınlatıldı. Aydınlatma, Vali Hochul tarafından yayımlanan bildiriyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildi ve eyalet genelinde 16 simge yapı etkinlik kapsamında ışıklandırıldı.

Müslüman Amerikalı Miras Ayı, Müslümanların ABD toplumuna yaptığı katkıları hatırlatmak, önyargıları azaltmak ve kültürel çeşitliliği güçlendirmek amacıyla kutlanan bir farkındalık dönemidir.

  • New York Valisi Kathy Hochul
  • müslüman
  • Müslüman Amerikalı Miras Ayı

