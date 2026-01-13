New York'ta 15 bin hemşire greve çıkıyor

Yaklaşık 15 bin hemşire Pazartesi sabahı erken saatlerde hastane işlerini bırakarak grev hattına çıkıyor. New York Eyaleti Hemşireler Birliği tarafından örgütlenen bu eylem, şehir tarihindeki en büyük hemşire grevi olarak nitelendirilmektedir. Montefiore Tıp Merkezi, New York-Presbyterian ve Mount Sinai Sağlık Sistemi'nde görev yapan hemşireler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve haklarının korunması için bu kararı almıştır.

Hemşirelerin talepleri neler?

Grev kararı alan hemşireler, enflasyonu dikkate alan maaş artışlarını ön plana koymaktadır. Üç yıl önceki grevden sonra elde edilen kazanımların yetersiz kaldığını belirten hemşireler, personel eksikliğine karşı daha güçlü koruma mekanizmaları talep etmektedir. Ayrıca yapay zeka teknolojisinin hastanelerde kullanımı ve işyeri şiddeti konularında yeni sözleşme hükümleri istenmektedir. Sendika liderleri, bu taleplerin makul ve gerekli olduğunu vurgulamaktadır.

Sendika Başkanı Nancy Hagans, yaptığı açıklamada hastane yönetiminin tutumunu sert bir şekilde eleştirmiştir. Hagans, yönetimin milyarlarca dolarlık bütçesini hemşirelere karşı kullanmayı tercih ettiğini ve adil bir sözleşme yapma konusunda isteksiz davrandığını ifade etmiştir. Hemşirelerin grev yapmak istemediğini ancak işverenlerin onları bu duruma zorladığını belirten Hagans, sendikanın kararlı bir şekilde mücadele edeceğini açıklamıştır.

Müzakerelerin başarısızlığı ve grev kararı

Grev kararı, 31 Aralık'ta sona eren önceki toplu iş sözleşmelerinin yerine geçecek yeni üç yıllık anlaşmalar üzerine aylarca süren müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından alınmıştır. Sendika liderleri, hastane yönetiminin arabulucularla zar zor görüştüğünü ve bazı yöneticilerin müzakere masalarından erken saatlerde ayrıldığını belirtmektedir. Bu davranışlar, yönetimin grevi önlemeye ilgi göstermediğinin açık göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

Hemşirelerin bu kararı, 2023 yılında aynı hastanelerden ikisinde gerçekleştirilen grevden daha kapsamlıdır. Geçmiş grevde hemşire-hasta personel oranlarında önemli kazanımlar sağlanmış ve bu anlaşmaların sonucu olarak Montefiore ve Mount Sinai hastaneleri, yetersiz personelle çalışan vardiyalarda görev yapan hemşirelere milyonlarca dolar ceza ödemek üzere hakem kararıyla yükümlü kılınmıştır.

Hastane yönetimi ve devlet yönetiminin tepkisi

Hastane yetkilileri ve sektör lobicileri, sendikanın taleplerinin makul olmadığını savunmaktadır. Yönetim temsilcileri, Başkan Trump'ın One Big Beautiful Bill Yasası'ndaki federal sağlık kesintilerine hazırlandıkları bir dönemde sendikanın isteklerinin hastanelere milyarlarca dolara mal olacağını belirtmektedir. Ayrıca son üç yılda birkaç bin hemşirenin işe alınmasıyla personel boşluk oranlarının tek haneli rakamlara düştüğünü iddia etmektedirler.

Vali Kathy Hochul, Pazar gecesi yaptığı açıklamada eyalet Sağlık Bakanlığı'nın grev süresince hasta güvenliğini ve bakımın sürekliliğini sağlamak için etkilenen tüm hastanelerde personel bulunduracağını duyurmuştur. Hochul, daha önceden iyi durumda olan doktorların, hemşirelerin ve diğer sağlık çalışanlarının New York'ta çalışmasını sağlamak için belirli sağlık lisanslama yasalarını askıya alan iki haftalık bir yürütme emri imzalamıştır.

Vali, en önemli önceliğinin hastaları korumak ve ihtiyaç duydukları bakıma erişebilmelerini sağlamak olduğunu vurgulamıştır. Aynı zamanda hemşirelerin sağlık sisteminin ön saflarında her gün yaptıkları temel işi tanıyan bir anlaşmaya varılması gerektiğini de ifade etmiştir. Bu açıklamalar, devlet yönetiminin grev sürecinde dengeli bir tutum sergilemeye çalıştığını göstermektedir.

New York'taki bu grev, sağlık sektöründe çalışan hemşirelerin haklarını koruma mücadelesinin bir yansıması olarak değerlendirilmektedir. Grevde yer alan hemşireler, sadece kendi çalışma koşullarını değil, aynı zamanda hasta bakımının kalitesini de iyileştirmeyi hedeflemektedir. Gelecek günlerde müzakerelerin nasıl ilerleyeceği ve tarafların uzlaşıp uzlaşmayacağı, New York'un sağlık sistemi açısından kritik önem taşımaktadır.