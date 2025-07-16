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Dünya

New York'ta anma programı! ''15 Temmuz işte öyle bir gündü''

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla New York'ta anma programı düzenlendi.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 06:46 - Güncelleme:
New York'ta anma programı! ''15 Temmuz işte öyle bir gündü''
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Türkevi'nde, New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal'ın ev sahipliğinde gerçekleşen programda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) New York Temsilcisi Mehmet Dana, Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yerli ve yabancı diplomatik misyon çalışanları ile sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

Başkonsolos Yazal, Türk milletinin bugün yaşadığı toprakları, konuştuğu dili, inandığı dini ve benimsediği kültürü vatan toprakları uğruna canını veren ecdadına borçlu olduğunu belirtti.

15 Temmuz'un önemine değinen Yazal, "Pek çok milletin ömründe böyle önemli hadiseler vardır, biz öyle bir milletiz ki tarihimiz boyunca defalarca böyle hadiselerden alnımızın akıyla çıkmışız. 15 Temmuz da işte öyle bir gündü." dedi.

Darbe girişimini anlatan video gösteriminin ardından, Türkevi'nin giriş katında açılan 15 Temmuz sergisi de davetliler tarafından gezildi.

Öte yandan, New York'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) binası, Türkevi gibi kurumların bulunduğu bölgelerde üzerinde Türk halkının 15 Temmuz darbe girişimine karşı sergilediği direniş ve mücadeleyi anlatan görsel ve yazıların yer aldığı LED ekranlı araçlar dolaştı.

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