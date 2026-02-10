İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2026 Salı / 23 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6226
  • EURO
    51,9628
  • ALTIN
    7052.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

New York'ta dondurucu soğuklar 18 can aldı

ABD'nin New York kentinde kar fırtınası ve dondurucu soğuk nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

IHA10 Şubat 2026 Salı 10:05 - Güncelleme:
New York'ta dondurucu soğuklar 18 can aldı
ABONE OL

ABD'de etkisini sürdüren aşırı soğuklar ve kar fırtınasında can kaybı artıyor. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani yaptığı açıklamada, dondurucu soğuklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiğini ifade etti. Mamdani, "Her can kaybı bir trajedidir. Dualarımız aileleriyle birlikte" diye konuştu. Mamdani, kent sakinlerine "güvende kalın, evde kalın ve birbirinize göz kulak olun" uyarısında bulundu.

New York'ta hafta sonunda kutup soğukları etkili olurken, hissedilen sıcaklık eksi 10 dereceye kadar indi. Kentte 13 gün boyunca hava sıcaklığı sıfırın altına seyrederken, bu 1963'ten bu yana New York'ta hava sıcaklığının art arda sıfırın altında seyrettiği en uzun dönemlerden biri oldu.

New York'ta dondurucu soğuklar nedeniyle 19 Ocak'tan beri "Mavi Kod" ilan edilmiş durumda. Mavi Kod, sıcaklıkların 0 dereceye düşmesi durumunda savunmasız kişilerin hayati risk teşkil eden soğuktan korumak için devreye sokulan acil durum prosedürü olarak biliniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya ramak kala: Duvarın altında kalmaktan son ada kurtuldular

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.