New York'ta dondurucu soğuklar 18 can aldı

ABD'de etkisini sürdüren aşırı soğuklar ve kar fırtınasında can kaybı artıyor. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani yaptığı açıklamada, dondurucu soğuklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiğini ifade etti. Mamdani, "Her can kaybı bir trajedidir. Dualarımız aileleriyle birlikte" diye konuştu. Mamdani, kent sakinlerine "güvende kalın, evde kalın ve birbirinize göz kulak olun" uyarısında bulundu.

New York'ta hafta sonunda kutup soğukları etkili olurken, hissedilen sıcaklık eksi 10 dereceye kadar indi. Kentte 13 gün boyunca hava sıcaklığı sıfırın altına seyrederken, bu 1963'ten bu yana New York'ta hava sıcaklığının art arda sıfırın altında seyrettiği en uzun dönemlerden biri oldu.

New York'ta dondurucu soğuklar nedeniyle 19 Ocak'tan beri "Mavi Kod" ilan edilmiş durumda. Mavi Kod, sıcaklıkların 0 dereceye düşmesi durumunda savunmasız kişilerin hayati risk teşkil eden soğuktan korumak için devreye sokulan acil durum prosedürü olarak biliniyor.