18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

New York’ta evsiz katliamı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York kentinde dört evsiz adamın sokakta ölü bulunması polisi harekete geçirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Güvenlik ekipleri, Çin Mahallesi (Chinatown) yakınlarında öldürüldüğü tespit edilen kurbanlarla alakalı bir kişiyi gözaltına aldı. 911 acil servis hattına gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri cumartesi sabah saat 2 civarında Çin Mahallesi yakınlarında üç farklı noktada dört ceset tespit etti. Yapılan incelemede kurbanların civarda uyuyan evsizler olduğu ve kafalarına demir sopalarla vurularak öldürüldüğü belirlendi. İlk yardım ekipleri kafasından darbe alan beşinci bir kurbanı da yaralı olarak hastaneye kaldırdı. New York Polis Departmanı dedektiflerinden Annette Shelton, iki tanığın ifadelerinden yola çıkarak siyah ceket ve siyah pantolon giyen şüpheli bir şahsın bölgedeki evsizlere metal bir boru ya da çubukla saldırdığını ve kurbanların muhtemelen uyurken defalarca kafalarından darbe aldıklarını belirlediklerini kaydetti. 

Polis bölgede yaptığı operasyon sonucu olay mahalline yaklaşık 400 metre uzaklıkta tanıkların tasvirlerine uygun bir eşkali belirlerken, 24 yaşında olan zanlının gözaltına alındığı sırada elinde demir bir çubuk tuttuğu ifade edildi. Yetkililer, kendisi de evsiz olan zanlının neden böyle bir eylemde bulunduğuyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı. Polis üç evsize ait cesedin New York’un en işlek caddelerinden Broadway’e yakın yerde bulunduğunu kaydetti. 

63 bin kişi sokaklarda yaşıyor 

Yaklaşık 8.5 milyon nüfusla ABD’nin en kalabalık kenti olan New York’da ‘Coalition for the Homeless’ rakamlarına göre 63 bini aşkın kişi sokaklarda yaşıyor. Şehirde her sene ortalama 7 evsiz sokakta ölü bulunuyor. 

İnanılmaz olay! Geri dönüp kendilerini kovalayan polisi kurtardılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rezalet sonrası ABD Büyükelçiliği'nden ikinci açıklama

Rezalet sonrası ABD Büyükelçiliği'nden ikinci açıklama

Almanya'dan Türkiye açıklaması

Almanya'dan Türkiye açıklaması

Mevziler kazıldı, namlular Suriye'ye çevrildi! İşte sınırda son durum

Mevziler kazıldı, namlular Suriye'ye çevrildi! İşte sınırda son durum

Çin'den dikkat çeken 'İran' kararı: Çekildiler

Çin'den dikkat çeken 'İran' kararı: Çekildiler

Çaykur Rizespor-Trabzonspor CANLI

Çaykur Rizespor-Trabzonspor CANLI

2.5 aylık kardeşini pencereden atmıştı... Çocuktan kan donduran sözler

2.5 aylık kardeşini pencereden atmıştı... Çocuktan kan donduran sözler

FBI, Rus vekili sorguladı! Rusya'nın cevabı sert oldu

FBI, Rus vekili sorguladı! Rusya'nın cevabı sert oldu

Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak'ın oğullarının renkli okçuluk mücadelesi

Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak'ın oğullarının renkli okçuluk mücadelesi
 

POPÜLER HABERLER

5 yaşındaki çocuğu yere yığdı, sosyal medya ayağa kalktı! O vicdansız gözaltında

5 yaşındaki çocuğu yere yığdı, sosyal medya ayağa kalktı! O vicdansız gözaltında

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA