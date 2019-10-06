New York’ta evsiz katliamı

Güvenlik ekipleri, Çin Mahallesi (Chinatown) yakınlarında öldürüldüğü tespit edilen kurbanlarla alakalı bir kişiyi gözaltına aldı. 911 acil servis hattına gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri cumartesi sabah saat 2 civarında Çin Mahallesi yakınlarında üç farklı noktada dört ceset tespit etti. Yapılan incelemede kurbanların civarda uyuyan evsizler olduğu ve kafalarına demir sopalarla vurularak öldürüldüğü belirlendi. İlk yardım ekipleri kafasından darbe alan beşinci bir kurbanı da yaralı olarak hastaneye kaldırdı. New York Polis Departmanı dedektiflerinden Annette Shelton, iki tanığın ifadelerinden yola çıkarak siyah ceket ve siyah pantolon giyen şüpheli bir şahsın bölgedeki evsizlere metal bir boru ya da çubukla saldırdığını ve kurbanların muhtemelen uyurken defalarca kafalarından darbe aldıklarını belirlediklerini kaydetti.

Polis bölgede yaptığı operasyon sonucu olay mahalline yaklaşık 400 metre uzaklıkta tanıkların tasvirlerine uygun bir eşkali belirlerken, 24 yaşında olan zanlının gözaltına alındığı sırada elinde demir bir çubuk tuttuğu ifade edildi. Yetkililer, kendisi de evsiz olan zanlının neden böyle bir eylemde bulunduğuyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı. Polis üç evsize ait cesedin New York’un en işlek caddelerinden Broadway’e yakın yerde bulunduğunu kaydetti.