New York’ta evsiz katliamı

63 bin kişi sokaklarda yaşıyor

Yaklaşık 8.5 milyon nüfusla ABD’nin en kalabalık kenti olan New York’da ‘Coalition for the Homeless’ rakamlarına göre 63 bini aşkın kişi sokaklarda yaşıyor. Şehirde her sene ortalama 7 evsiz sokakta ölü bulunuyor.