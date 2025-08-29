İSTANBUL 30°C / 20°C
Dünya

New York'ta Gazze Protestosu: NYT Genel Yayın Yönetmeni'nin evinin önüne kırmızı boya döküldü

ABD'de Manhattan'ın Greenwich Village semtinde New York Times Genel Yayın Yönetmeni Joe Kahn'ın evinin önüne kırmızı boya döküldü. Olay yerinde, “Joe Kahn Yalan Söylüyor, Gazze Ölüyor” ifadelerinin yazılı olduğu grafiti dikkat çekti.

AA29 Ağustos 2025 Cuma 21:41 - Güncelleme:
New York'ta Gazze Protestosu: NYT Genel Yayın Yönetmeni'nin evinin önüne kırmızı boya döküldü
New York Times Genel Yayın Yönetmeni Joe Kahn'ın, ABD'nin New York kentindeki Manhattan bölgesinin Greenwich Village semtinde bulunan evinin önüne kimliği belirsiz bir kişi tarafından kırmızı boya döküldü.

Edinilen bilgilere göre, Filistin yanlısı bir protestocu, Kahn'ın yaşadığı binanın girişine kırmızı boya döktü.

Olay yerinde "Joe Kahn Yalan Söylüyor, Gazze Ölüyor" ifadelerinin yazılı olduğu bir grafiti de dikkat çekti.

