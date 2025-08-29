New York'ta Gazze Protestosu: NYT Genel Yayın Yönetmeni'nin evinin önüne kırmızı boya döküldü

New York Times Genel Yayın Yönetmeni Joe Kahn'ın, ABD'nin New York kentindeki Manhattan bölgesinin Greenwich Village semtinde bulunan evinin önüne kimliği belirsiz bir kişi tarafından kırmızı boya döküldü.

Edinilen bilgilere göre, Filistin yanlısı bir protestocu, Kahn'ın yaşadığı binanın girişine kırmızı boya döktü.

Olay yerinde "Joe Kahn Yalan Söylüyor, Gazze Ölüyor" ifadelerinin yazılı olduğu bir grafiti de dikkat çekti.