İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2026 Çarşamba / 17 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5191
  • EURO
    51,5235
  • ALTIN
    7122.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

New York'ta kar felaketi: 13 ölü

ABD'nin New York kentinde etkili olan yoğun kar fırtınası ve dondurucu soğuk can aldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirdi.

IHA4 Şubat 2026 Çarşamba 10:38 - Güncelleme:
New York'ta kar felaketi: 13 ölü
ABONE OL

ABD'nin New York kentinde yoğun kar fırtınası ve dondurucu soğuk nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'de etkisini sürdüren aşırı soğuklar ve yoğun kar fırtınasında can kaybı artıyor. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani yaptığı açıklamada, dondurucu soğuklar sırasında 13 kişinin hipotermi sonucu hayatını kaybettiğini ifade etti. Mamdani ayrıca 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ancak kesin ölüm nedenlerinin henüz netleşmediğini aktardı. Kentte hava sıcaklığının 10 günden fazla süredir sıfırın altında seyrettiğini belirten Mamdani, "Şehrimizde hava sıcaklığının art arda sıfırın altında seyrettiği en uzun dönemin ortasında olabiliriz" dedi. Mamdani, evsizlerin barınma merkezlerine geçmeleri konusunda uyardı.

New York'ta dondurucu soğuklar nedeniyle 19 Ocak'tan beri "Mavi Kod" ilan edilmiş durumda. Mavi Kod, sıcaklıkların 0 dereceye düşmesi durumunda savunmasız kişilerin hayati risk teşkil eden soğuktan korumak için devreye sokulan bir acil durum prosedürü olarak biliniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Çaldıkları eti yerken yakalandılar: Oğlunun ihaneti ölümüne sebep oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.