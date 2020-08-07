İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Ağustos 2020 Cuma / 17 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2837
  • EURO
    8,5961
  • ALTIN
    473.541
  • BIST100
    1060.59
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • New York'ta okullar sonbaharda yüz yüze eğitime geçiyor
Dünya

New York'ta okullar sonbaharda yüz yüze eğitime geçiyor

New York eyaletinin Valisi Andrew Cuomo, eyaletteki Kovid-19 enfeksiyonlarının düşüşe geçtiğini belirtti. Cuomo, sonbahar döneminde öğrenciler ve öğretmenlerin yüz yüze eğitime geçişi için izin verileceğini aktardı.

AA07 Ağustos 2020 Cuma 20:32 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 20:32
ABONE OL

Cuomo, yaptığı basın toplantısında, eyalet genelindeki vaka sayılarının düşüşüne işaret ederek, "Şu anda belki de ülkede durumu en iyi olan eyalet konumundayız." ifadesini kullandı.

Okulların ne zaman ve nasıl açılacağının okul bölgelerine bağlı olduğunu belirten Cuomo, "Okullara sonbaharda yüz yüze eğitime açılma yetkisi veriyoruz." diye konuştu.

Kovid-19 nedeniyle tarihinin en büyük sağlık krizlerinden birini yaşayan New York'ta eyalet genelinde 32 bin 791, New York kentinde ise 18 bin 927 kişi yaşamını yitirmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.