Dünya

New York'ta otobüs devrildi: 5 can kaybı

ABD'nin New York eyaletinde tur otobüsünün otoyolda devrilmesi sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA23 Ağustos 2025 Cumartesi 10:36 - Güncelleme:
New York'ta otobüs devrildi: 5 can kaybı
Eyalet polisi Andre Ray, düzenlediği basın toplantısında, tur otobüsü Niagara Şelaleleri'nden New York kenti istikametine ilerlediği sırada şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi.

Aracın Genesee bölgesindeki otoyolda devrildiğini ifade eden Ray, 5 yolcunun kaza yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ray, otobüste sıkışanların acil durum ekiplerince kurtarıldığını, kazada yaralananların çevredeki hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Yolcuların çoğunun Hint, Çinli ve Filipinli olduğunu dile getiren Ray, ön incelemede otobüste mekanik arızaya ya da sürücünün alkol veya uyuşturucunun etkisi altında olduğuna dair bulguya rastlanmadığını ifade etti.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), kazayı soruşturmak üzere New York'a uzman ekip gönderileceğini duyurdu.

