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Dünya

New York'ta protesto: İsrail, Yahudileri temsil etmiyor

ABD'nin New York kentinde Ortodoks Yahudileri İsrail yönetimi ve politikalarını protesto etti.

AA28 Mayıs 2021 Cuma 08:56 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 09:41
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Yüzlerce Ortodoks Yahudisi, New York'ta İsrail'in Filistinlilere karşı saldırılarını kınamak ve Filistinlilere destek olmak için yürüdü.

Ellerinde taşıdıkları "Siyonizm karşıtlığı Yahudi karşıtlığı değildir." yazılı dövizlerle Brooklyn Köprüsü'nde yürüyen göstericiler, "İsrail Devleti, Yahudileri temsil etmiyor." sloganları attı.

Ortodoks Yahudisi toplumu liderlerinden Haham Hershel Klar da yaptığı açıklamada, son dönemde İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerginliğin kendi toplumlarına da yansıdığını belirterek, "Tüm Yahudilerin İsrail devletini desteklediği düşünülüyor ama aslında durum bu değil. Bizim toplumumuz İsrail'e karşı ve savaşlarını kınıyor." ifadesini kullandı.

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