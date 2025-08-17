İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2025 Pazar / 23 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • New York'ta restoranda silahlı dehşet: 3 ölü, 8 yaralı
Dünya

New York'ta restoranda silahlı dehşet: 3 ölü, 8 yaralı

ABD'nin New York kentinde bir restoranda düzenlenen silahlı saldırı, 3 kişinin ölümüne, 8 kişinin yaralanmasına yol açtı.

AA17 Ağustos 2025 Pazar 14:53 - Güncelleme:
New York'ta restoranda silahlı dehşet: 3 ölü, 8 yaralı
ABONE OL

ABD'nin New York kentinde restoranda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

NBC News'ün haberine göre, Brooklyn'in Crown Heights bölgesindeki "Taste Of The City Lounge" adlı restoranda silahlı saldırı düzenlendi.

New York Polis Departmanı (NYPD) Komiseri Jessica Tisch, basın toplantısında yaptığı açıklamada, olayda birden fazla saldırganın bulunduğunu belirterek, soruşturmanın sürdüğünü ve henüz kimsenin gözaltına alınmadığını dile getirdi.

Saldırıda 27 ve 35 yaşlarındaki iki erkekle kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğin hayatını kaybettiğini ifade eden Tisch, yaralanan 8 kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Pilotun sakinliği faciayı önledi: O anlar kamerada!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.