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Dünya

New York'ta Trump destekçileriyle karşıtları birbirine girdi

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine günler kala New York kentinde Başkan Donald Trump'ı destekleyen bir grupla Trump karşıtları arasında arbede yaşandı.

AA26 Ekim 2020 Pazartesi 09:35 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 09:35
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New York'un en işlek bölgelerinden 5. Cadde'deki Trump Tower binası önünde bir araya gelen Trump taraftarları, şehirde tur atmak için bir süre toplu olarak hareket ettikten sonra "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" grubu üyeleriyle karşı karşıya geldi.

Trump destekçilerinin dev bir Trump bayrağı açmaları üzerine iki grup arasında önce sözlü daha sonra fiziksel kavga başladı.

Yaşanan arbedeye müdahale eden polis, iki gruptan da çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Birçok göstericinin hafif şekilde yaralandığı görüldü.

Mayıs ayında siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde yaklaşık bir ay süren gösterilerde Trump karşıtı gruplar, ABD Başkanının siyahilere yönelik yaklaşımlarını ve açıklamalarını protesto etmişti.

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