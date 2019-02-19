12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3098
  • 6,0044
  • 225.924
  • 101.728
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

New York'ta Trump'a 'ulusal acil durum' protestosu

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin Meksika sınırında yaşanan 'şiddet olaylarını' gerekçe göstererek 'ulusal acil durum' ilan etmesi, New York'ta protesto edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

New York'ta Union Square meydanında toplanan yüzlerce kişi, Trump'ın "ulusal acil durum" kararını protesto etti.

Trump'ın göçmen politikasına tepki gösteren protestocular, "Mülteci ve sığınmacılarla yan yanayız", "Ulusal acil durum, Beyaz Saray'ın içinden çıkıyor" ve "Trump'ın sahte krizini reddediyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Zaman zaman şarkılar ve müzik eşliğinde devam eden protestoda, Trump'ın görevinden azledilmesi çağrıları da yapıldı.

Protestoda konuşma yapan başörtülü bir kadın ise kalabalığa hitap ederek "Bizim kavgamız sizin kavganız. Güçlü duruyoruz. Amerika herkes için eşit fırsatlar sunan topraklar. Bu topraklardaki İslamofobiye ve diğer toplumlara karşı her türlü nefrete karşı çıkıyoruz." dedi.

New York polisi, gösterinin yapıldığı alanda ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Göstericilerin arasına girmeye çalışan Trump yanlısı bir kişi ile polis arasında kısa süreli tartışma çıktı. Polis, söz konusu kişiyi alandan uzaklaştırdı.

TRUMP DUVARDA ISRARCI

Trump'ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesini istemesi ve Kongredeki Demokratların da buna izin vermemesi nedeniyle ABD federal hükümeti 22 Aralık 2018-25 Ocak 2019 tarihleri arasında kapanmıştı.

Daha sonra Temsilciler Meclisi ve Senatodan geçen 3 haftalık harcamalar yasası Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiş ve Amerikan federal hükümetinin tarihinde gördüğü en uzun süreli kapanma dönemi sona ermişti.

Demokratların duvarın finanse edilmesi için gerekli bütçeyi çıkartmayacağını açıklamasının ardından Trump, "ulusal acil durum" ilan ederek başkanlık kararıyla duvarı inşa ettireceğini duyurmuştu.

İdlib´de terör saldırısı, 15 ölü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

146 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi

146 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi

ABD'liler Trump'a karşı sokağa çıktılar

ABD'liler Trump'a karşı sokağa çıktılar

Mısır'da intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Mısır'da intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Van'ın Saray ilçesi 4.1'le sallandı

Van'ın Saray ilçesi 4.1'le sallandı

Trump, Maduro'yu destekleyen Venezuela ordusunu tehdit etti

Trump, Maduro'yu destekleyen Venezuela ordusunu tehdit etti

Başkan Erdoğan Türk Bayraklı halıya ilmek attı

Başkan Erdoğan Türk Bayraklı halıya ilmek attı

Reina Katliamı Davası'nda yeni karar

Reina Katliamı Davası'nda yeni karar

Fransa'dan Trump'a yanıt: Tek tek inceleyeceğiz

Fransa'dan Trump'a yanıt: Tek tek inceleyeceğiz
 

POPÜLER HABERLER

Kalaşnikof´dan kamikaze Drone

Kalaşnikof´dan kamikaze Drone

Yerli bomba imha robotu 'Ertuğrul' İstanbul'da görev başında

Yerli bomba imha robotu 'Ertuğrul' İstanbul'da görev başında

İdlib şehir merkezinde iki patlama: 15 ölü, 30 yaralı

İdlib şehir merkezinde iki patlama: 15 ölü, 30 yaralı

PKK'nın Kış yapılanmasına büyük darbe

PKK'nın Kış yapılanmasına büyük darbe

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA