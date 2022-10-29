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Dünya

New York'ta Türkevi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü, New York'ta kutlandı.

AA29 Ekim 2022 Cumartesi 08:58 - Güncelleme:
New York'ta Türkevi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
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Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün ev sahipliğinde Türkevi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi.

Resepsiyon, Türkiye ve ABD milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle gönderdiği mesaj okundu.

Washington Büyükelçisi Murat Mercan konuşmasına Türkiye Cumhuriyeti'ni armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve dava arkadaşlarını minnetle anarak başladı.

Türk-Amerikan toplumundan ABD'de yaşayan bireyler olarak Türkiye için diplomasi yürütmelerini isteyen Mercan, ''Sizlerden en önemli ricamız Türkiye Cumhuriyetinin buradaki gerçek temsilcileri olmanız.'' dedi.

ABD'deki diaspora gruplarının karar alma süreçlerinde son derece etkili olduğunu dikkati çeken Mercan, ''Burada hepinize çok büyük görevler düşüyor, siyasette en düşük kademelerden en yüksek kademelere Amerikan toplumunda varlığınızı hissettirmeniz lazım.'' diye konuştu.

New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de ''Cumhuriyetimiz 99 yaşında. Önümüzdeki yıl 100. yılını kutlayacağız. Heyecanlı, mutlu ve gururluyuz.'' dedi.

Yurt dışında yaşayan Türkler olarak ulusal bayramların heyecanını hissetmenin ve kutlamak için bir araya gelmenin herkese tarifsiz duygular yaşattığını belirten Özgür, Türk Amerikan toplumunun ulusal meselelerde birlik ve beraberliğini muhafaza etmesinin önemine değindi.

Resepsiyonda, ünlü klarnet sanatçıları İsmail Lumanovski ve Serkan Çağrı da konuklara müzik ziyafeti verdi.

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