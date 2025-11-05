İSTANBUL 19°C / 14°C
  Sandıktan zaferle çıktı: Zohran Mamdani, New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu
Dünya

Sandıktan zaferle çıktı: Zohran Mamdani, New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu

New York'un Demokrat Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani, resmi olmayan ilk sonuçlarına göre oyların yüzde 50,4'ünü alarak New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu.

AA5 Kasım 2025 Çarşamba 06:31
Sandıktan zaferle çıktı: Zohran Mamdani, New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu
Yerel saatle 21.00'de tamamlanan oy verme işlemlerinden sonra açılan sandıklardaki oyların yüzde 89'u sayıldı.

ABD'nin New York eyaletinde bulunan Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Mamdani açılan sandıklardaki oyların yüzde 50,4'ünü alarak, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo'ya yaklaşık 9 puan fark attı.

Cuomo'nun aldığı oy yüzde 41,6 olurken, Cumhuriyetçi Parti adayı Curtis Sliwa ise yüzde 7,2'de kaldı.

Toplam kullanılan oylarda Mamdani 1 milyon 16 bin 968, Cuomo 840 bin 191, Sliwa da 144 bin 397 oy aldı.

34 yaşındaki Mamdani, "New York Kenti'nin ilk Müslüman Belediye Başkanı" ünvanını alarak tarihe geçmiş oldu.

New Jersey eyaletinde yapılan valilik seçimlerinde de Demokrat Parti adayı Mikie Sherrill oyların yüzde 56'sını alarak yarışta ipi göğüslerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Cumhuriyetçi rakibi Jack Ciattarelli ise yüzde 43,4'tte kaldı.

Virginia'daki valilik seçimlerinde de Demokrat Parti adayı Abigail Spanberger oyların yüzde 56,9'unu alarak yarışı önde bitirirken, Cumhuriyetçi Parti adayı Winsome Earle-Sears ise yüzde 42,9 ile sandıktan ikinci çıktı.

