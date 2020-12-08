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Dünya

Newton hakkında yeni keşif! Kıyamet tarihini hesaplamış

Modern fiziğin temellerini atan İngiliz fizikçi Isaac Newton'un kıyamet tarihini hesapladığı notlar ortaya çıktı.

DHA08 Aralık 2020 Salı 12:46 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 12:46
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Moderne fiziğin babası olarak bilinen İngiliz fizikçi Isaac Newton’'un İncil’de gizlenmiş kodların kilidini açma ve kıyametin zamanlamasını belirleme girişimlerini gösteren yayınlanmamış notlar İngiltere’nin başkenti Londra’da yer alan Sotheby’s Müzayede evi tarafından satışa çıkarıldı. Ünlü fizikçinin Mısır'da gizemli piramitlerin sırrını çözerek kıyametin tarihini hesaplamaya çalıştığı 3 sayfalık notların dün online açık artırma sona erdiğinde yüz binlerce sterline satılacağı tahmin ediliyor.

BELGELER GERÇEKTEN BÜYÜLEYİCİ

Sotheby’s Müzayede evinde görevli el yazması uzmanı Gabriel Heaton, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, “Belgeler gerçekten büyüleyici. Çünkü içlerinde Newton'un piramitlerin sırlarını çözmeye çalıştığını görebilirsiniz. Newton binlerce yıldır insanları büyüleyen klasik antik çağı ve rasyonel düşünceninin ortaya çıktığı 17. yüzyılın anlayışını bir araya getiren bu karalamalar, sizi dikkat çekici bir hızla Newton'un araştırdığı derin sorunların kalbine götürüyor” dedi.

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