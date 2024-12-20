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Dünya

Neye uğradığını şaşırdı: Macron'a kasırga tepkisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz hafta Chido Kasırgası'nın vurduğu Mayotte'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bölge halkı tarafından yuhalandı.

IHA20 Aralık 2024 Cuma 12:32 - Güncelleme:
Neye uğradığını şaşırdı: Macron'a kasırga tepkisi
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Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki denizaşırı toprağı Mayotte Adası'nı geçtiğimiz hafta vuran Chido Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükselmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da kasırganın yol açtığı yıkımı incelemek ve yetkililerden bilgi almak üzere dün geldiği adada tepki topladı. Kasırgadan 5 gün sonra adaya gelen Macron, yıkıma uğrayan bölgelere daha fazla yardım talep eden yerel halkın yuhalamaları ile karşılaştı. Halkın istifa çağrıları karşısında Macron, "Ben kasırga değilim, sorumlusu ben değilim" dedi. Ziyaretini uzattığını ifade eden Macron, bugün mahalleleri gezerek kasırganın yıkımını yakından inceleyecek. Macron'un ziyareti sırasında bölge halkı "Macron istifa", "Saçmalıyorsun" ve "Su, su, su" sloganları attı. Macron'un, başkent Mamoudzou'da bir hastane ziyareti sırasında ise bir kadın "Kimse burada kendini güvende hissetmiyor. İnsanlar burada su için kavga ediyor" dedi. Hastanedeki bir başka kişi ise Macron'a, "Hizmetleriniz bunaltmış durumda. Yaşadığım yere yardım ulaşmadı" diyerek Macron'a tepki gösterdi.

FRANSA'DA ULUSAL YAS

Hükümetin kısa zamanda daha fazla destek göndereceğini söyleyen Macron, Fransa'da pazartesi günü ulusal yas ilan edeceğini sözlerine ekledi. Kendisi ile birlikte 4 ton gıda ve sağlık kargosu getirdiğini kaydeden Macron, dün yaptığı ziyaretin ardından "gördüklerini unutamayacağını" ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, bölgedeki altyapının ve evlerin yeniden inşa edileceği sözünü verdi.

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