Anadolu Ajansı (AA), Fransız polisinin geçen yıl gözaltına aldığı ve ters kelepçe takarak yüz üstü yatırdığı 35 yaşındaki Türk asıllı vatandaş Merter Keskin'in nezarette kelepçeleri çözülmeye çalışıldığı sırada vücuduna yapılan baskıdan nefessiz kalarak yaşamını yitirdiği olaya ilişkin yeni görüntülere ulaştı.

AA, Keskin'in karakola girdiği, nezarete götürüldüğü ve nezarette polisin kalp masajına başladığı anların görüntülerine ulaştı. Kayıtta, Keskin'in karakola polisler eşliğinde geldiğinde ellerinin arkadan kelepçeli olduğu ve sakince yürüdüğü görülüyor.

Olaya ilişkin bir diğer görüntüde ise nezarette bankın üzerinde hareketsiz duran Keskin'in nefes alıp almadığını polisler kontrol ediyor, ardından bir memur Keskin'in kolunu yukarı kaldırıp aşağı bırakıyor.

Bir süre sonra iki polis hareket etmeyen Keskin'i tutarak yere yatırıyor, polislerden biri Keskin'in tişörtünü çıkararak tepkisini ölçmek için yüzüne iki tokat atıyor ve kalp masajı yapmaya başlıyor.

Bazı kaynaklardan edinilen bilgiye göre, polis kalp masajına Keskin'in nefes almadığını anladıktan yaklaşık 2 dakika sonra başlıyor.

Polisler ifadelerinde, Keskin'in karakolda yerinde durmadığını sürekli hareket ettiğini ileri sürmüştü.

AA'NIN ULAŞTIĞI İLK GÖRÜNTÜLER

AA'nın ulaştığı ilk görüntülerde, Fransız polisinin elleri arkadan kelepçeliyken Keskin'i nezaretteki bankın üzerine yüz üstü yatırdığı ve polislerin üzerine baskı yaparak ölümüne neden olduğu anlar yer alıyordu. Söz konusu kayıtta, bir polisin Keskin'i yüzüstü yatırarak hareket etmesini engellemek için vücuduna dirseğiyle baskı yaptığı, odadaki diğer memurların da benzer şekilde davrandığı görülmüştü.

Ardından polisler 3 dakika boyunca Keskin'in kelepçelerini açmaya çalışıyor ancak anahtarın yanlış olduğunun anlaşılmasıyla bir diğer polisin getirdiği doğru anahtarla açılıyor.

Polislerin dakikalarca üzerine bastığı Keskin'in tepki vermediğini fark edince, endişeye kapılarak kolunu yukarı kaldırıp aşağı bıraktığı da görüntülere yansımıştı.

Bulunduğu yerde hareketsiz yatan Keskin'in sağlık ekiplerinin intikal etmesiyle öldüğü anlaşılıyor ve ölüm tarihi ve saati 13 Ocak 2021 saat 05.00 olarak kayıtlara geçiyor.

OTOPSİ RAPORU



Otopsi raporunda, Keskin'in nefessiz kalarak öldüğünü ve vücudunda kendisini savunmaya çalıştığına dair ize rastlanmadığı ifade edilmişti.

Keskin'in kollarının yanı sıra başında ve boynunda morluklara rastlandığı belirtilen raporda, maktulün kalp durması sonucu öldüğü bilgisine yer verilmişti. Öte yandan kanında yasa dışı maddelere rastlandığı kaydedilmişti.

O gün karakolda bulunan bir polis memuru da Ulusal Polis Soruşturma Birimine (IGPN) verdiği ifadede, Keskin'in karakola getirildiği sırada ağzının kenarında kan gördüğünü, polislerin yardımıyla ayakta durabildiğini ifade etmişti.

İkinci bir polis verdiği ifadede, Keskin'in nezarete götürülmeden önce iki kez kalbinin üzerinde ağrı hissettiğini söylediğini, polislerden bir bardak su istediğini ancak polislerin bu isteğini geri çevirdiğini aktarmıştı.

Üçüncü bir polis de Keskin'in halinden hastaneye götürülmesi gerektiğinin anlaşıldığını ancak polislerin zaman olmadığını gerekçe göstererek, bunu yapmadığını kaydetmişti.

Olayla ilgili olarak emniyetin açtığı soruşturmanın ardından savcılık da ikinci bir soruşturma başlatmıştı.