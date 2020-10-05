Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, oğlunun ve ablasının Rusya’da koronavirüse karşı üretilen Sputnik-V aşısının testlerine katılmaya gönüllü olduklarını duyurdu.
Aksam.com.tr’nin haberine göre, Maduro’nun oğlu Nicholas Maduro Guerra ile anestezi uzmanı ablası Maria Teresa Maduro, Rus aşısı Sputnik-V’nin üçüncü faz denemelerine katılacak.
İlk grup Rus aşılarının geçen hafta ulaştığı Venezuela’da, aşı denemelerine sağlık çalışanlarının, öğretmenlerin ve yaşlıların katılacağı bildirildi.
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Rusya tarafından üretilen Sputnik-V aşısıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:
“Herkesin koronavirüs aşısı olacağı bir gün gelecek, ve o gün aşılanacak ilk kişi ben olacağım. Aşı olarak büyük bir örnek teşkil edeceğim.”
Uzmanlar, klinik testleri henüz tamamlanmayan Sputnik-V ile ilgili büyük bir endişe duyuyor. Öte yandan, Rus yetkililer ise ekim ayı içerisinde halkın aşılanmaya başlanacağını duyurmuştu.