Nihai karar 2025 yılında verilecek! Rusya'dan nükleer enerji santrali teklifi

Lavrov, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında "Küresel ve Bölgesel Süreç Çerçevesinde: Kazak-Rus Etkileşimi" konulu konferansa katıldı.

Burada temaslarını değerlendiren Lavrov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile yaptığı görüşmede Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında 27 Kasım'da Astana'ya gelecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyaretine ilişkin hazırlıkları ele aldıklarını söyledi.

Lavrov, Kazakistan'da 6 Ekim'de yapılan nükleer enerji santraline ilişkin referandumu yakından takip ettiklerini ve nükleer santral inşa etme konusunda tekliflerini sunduklarını ifade ederek, "Rosatom (Rusya Devlet Nükleer Şirketi), Kazak dostlarımızla bu konunun çözülmesi için tüm yetkilerini ortaya koymaya hazır. Diğer ülkelerin ilgili kurum ve yapılarıyla işbirliğine hazırız." diye konuştu.

2024 sonuna kadar tamamlanacak Kazak mevkidaşı Nurtleu ile "2025-2026 dönemi Kazakistan ve Rusya dışişleri bakanlıkları arasında işbirliği planı"nı imzaladıklarını aktaran Lavrov, böylece işbirliğindeki etkinliği artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ülkenin ilk nükleer enerji santralini inşa etme yönünde karar alan Kazak hükümeti, 6 Ekim'de halkın rızasını almak için referandum düzenlemiş ve sandık başına gidenlerin yüzde 71,12'si "evet" diyerek nükleer enerji santralinin kurulmasını desteklemişti.

Nükleer Enerji Platformu'nun kurulmasına destek Kazakistan Enerji Bakanlığı da nükleer enerji santrali inşaatı için potansiyel şirketlerle görüşmeleri resmen başlattıklarını, nihai kararın ise 2025 yılında verileceğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Kazakistan'da ilk nükleer enerji santrali inşası için en ileri teknolojilere sahip küresel şirketlerden oluşacak uluslararası bir konsorsiyumun kurulmasını istediğini dile getirmişti.

Halihazırda Kazakistan'da nükleer enerji santralinin inşasını üstlenebilecek potansiyel şirketler arasında Rusya'nın Rosatom'u, Güney Kore'nin KHNP'si, Fransa'nın EDF ve Çin'in Ulusal Nükleer Şirketi bulunuyor.