İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2022 Çarşamba / 2 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,3972
  • EURO
    17,5176
  • ALTIN
    973.735
  • BIST100
    2568.76
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Niinistö'den akıllara durgunluk veren açıklama: Türkiye'nin endişesi ciddiye alınmalı
Dünya

Niinistö'den akıllara durgunluk veren açıklama: Türkiye'nin endişesi ciddiye alınmalı

Terör örgütü PKK'ya verdikleri desteklerden ötürü NATO üyelikleri Türkiye tarafından veto edilen Finlandiya ılımlı açıklamalar yapmaya devam ediyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye'nin terör konusundaki endişesinin ciddiye alınması gerektiğini bildirdi. Öte yandan Fin makamlarınca, PKK'nın yürüyüş veya gösterilerine yönelik kısıtlayıcı önlem alınmazken, bunların ifade özgürlüğünün bir parçası olduğu ileri sürülüyor.

AA1 Haziran 2022 Çarşamba 22:05 - Güncelleme:
ABONE OL

Niinistö, yaptığı açıklamada, Türkiye'de çok sayıda kişinin terör saldırılarında hayatını kaybettiğini hatırlatarak, terör konusundaki hassasiyetin ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

Ankara'da 2015'teki terör saldırısının ardından eşi ile resmi ziyarette bulunduğunu ve olayları yakından takip ettiğini anımsatan Niinistö, saldırıyı kınamak ve hayatını kaybedenlere saygı göstermek istediğini dile getirdi.

Niinistö, ülkesinin terörün her halini ve tezahürünü kınadığını ve terör ile mücadele için aktif bir şekilde çalıştığını kaydetti.

Niinistö, "Finlandiya'nın terörle mücadeledeki yaklaşımı ve eylemleri, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör konusu da dahil olmak üzere, NATO ülkelerinin genel çizgisiyle tamamen uyumlu. Bu hususta da üyeliğimizin şartları sağlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin arasındaki diyaloğun devam etmesi gerektiğini ifade eden Niinistö, bu yıl ceza hukukunda değişikliğin yürürlüğe girdiğini, bununla birlikte terör suçlarının cezalandırılabilir kapsamının genişletildiğini ve daha katı hale getirildiğini aktardı.

Niinistö, Finlandiya'nın uluslararası insan hakları ilkeleri ile terörle mücadelenin hiçbir şekilde çelişmediğini de vurgulamak istediğini belirterek, "İsveç yerine konuşamam, ancak benim anlayışıma göre yaklaşımımız oldukça benziyor." değerlendirmesinde bulundu.

FİNLANDİYA'DA FETÖ BAĞLANTILI 3 OKUL BULUNUYOR

Fin makamlarınca, PKK'nın yürüyüş veya gösterilerine yönelik kısıtlayıcı önlem alınmazken, bunların ifade özgürlüğünün bir parçası olduğu ileri sürülüyor.

Fin basınında 19 Temmuz 2021'deki haberlerde, Finlandiya makamlarının, Suriye'nin kuzeydoğusundaki al-Hol kampından bir Fin vatandaşı kadın ile 2 çocuğunun tahliye edildiği, bu kişilerin 16 Temmuz Cuma günü Finlandiya'ya getirildikleri bildirildi.

Haberlerde, Fin uyruklu kadın ve çocuklarının, 14 Temmuz Çarşamba günü "Kamışlı'daki Kürt makamları" tarafından al-Hol tahliyelerinden sorumlu Finlandiya Dışişleri Bakanlığının Özel Temsilcisi Jussi Tanner'e teslim edildikleri belirtildi.

Son dönemde birçok FETÖ mensubunun mülteci statüsünü suistimal ederek Finlandiya'ya gittikleri görülürken, ülkedeki FETÖ iltisaklı dernekler bağlamında "Uudenmaan Islam Kültür Derneği" (Uudenmaan Islam-ja Kulttuuriyhdistys) ile biri ilköğretim (Kielo International School), ikisi anaokulu (Tiny Hands English Kindergarden, Paivakoti Piccolo Kindergarden) olmak üzere 3 eğitim kurumu bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.