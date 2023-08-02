Nijer hava ve kara sınırlarını bazı ülkelere açtı

Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) Sözcüsü Amadou Abdramane tarafından devlet televizyonunda okunan bildiride, Nijer'in hava ve kara sınırlarının Burkina Faso, Mali, Cezayir, Libya ve Çad'a tekrar açıldığı duyuruldu.

Nijer, geçen hafta bugün yapılan askeri darbenin ardından hava ve kara sınırlarını tüm dünyaya kapatmıştı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülkeleri de Nijer'e sınırlarını 30 Temmuz itibarıyla kapatmış ve üye ülkeler ticari faaliyetlerini askıya almıştı.

Toplamda 15 üye ülkeden oluşan ECOWAS'ta darbe hükümetlerinin yönetimde olduğu Mali ve Burkina Faso ise Nijer ile ticari faaliyetlerini sürdüreceklerini ve sınırlarını açık tutacaklarını duyurmuştu.

ECOWAS üyesi olmayan Cezayir, Libya ve Çad da ECOWAS'ın Nijer'e olası bir askeri müdahalesine karşı olduklarını açıklamıştı.

Nijer'in ana ticaret ortakları arasında, Fransa (AB), Nijerya ve ABD yer alıyor. Komşuları arasında da Nijerya ve Benin, Nijer'in ana ticaret partnerleri konumunda yer alıyor.

- NİJER'DEKİ DARBE



Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahman (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.