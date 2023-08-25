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Dünya

Nijer süre verdi: Çok sayıda ülkenin büyükelçisi kovuldu

Nijer, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'den, Almanya'nın Niamey Büyükelçisi Oliver Schnakenberg'den ve Nijerya'nın Niamey Büyükelçisi Mohamed Usman'dan 48 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi.

AA25 Ağustos 2023 Cuma 21:17 - Güncelleme:
Nijer süre verdi: Çok sayıda ülkenin büyükelçisi kovuldu
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Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından Nijerya Dışişleri Bakanlığına gönderilen belgede, Nijerya'nın Niamey Büyükelçisi Usman'ın bakanlığa çağrıldığı ancak büyükelçinin bu davete icabet etmediği belirtildi.

Bu gerekçeyle Büyükelçi Usman'ın agremanının iptal edildiği bildirilen belgede, Usman'dan 48 saat içinde ülkeden ayrılması istendi.

Nijer Dışişleri Bakanlığı, gün içinde Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte ve Almanya'nın Niamey Büyükelçisi Oliver Schnakenberg'e de ülkeden ayrılması için 48 saat süre vermişti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) dönem başkanlığını da yürüten Nijerya, askerleri yönetimden uzaklaştırmak için Nijer'e askeri müdahale planını destekleyen ülkelerinde başında geliyordu.

Fransa ve Almanya da 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetimi tanımadıklarını belirterek, ECOWAS'ın müdahale planına açıktan destek vermişti.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

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