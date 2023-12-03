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Dünya

Nijer ve Burkina Faso, G5 Sahel Gücü'nden çekildi

Burkina Faso ve Nijer, G5 Sahel Görev Gücü'nden çekildiğini açıkladı.

AA3 Aralık 2023 Pazar 04:41 - Güncelleme:
Nijer ve Burkina Faso, G5 Sahel Gücü'nden çekildi
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Yönetimde askerlerin bulunduğu Burkina Faso ve Nijer hükümetlerinden yapılan ortak açıklamada, 29 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere iki ülkenin de G5 Sahel Gücü ve tüm organlarından çekilmeye karar verdiği duyuruldu.

Karara gerekçe olarak, yaklaşık 9 yıl önce kurulan görev gücünün vadettiği hedeflere ulaşamaması gösterildi.

Mali de Mayıs 2022'de G5 Sahel Gücü'nden çekildiğini duyurmuştu.

Nijer, Burkina Faso, Mali, Moritanya ve Çad'dan oluşan G5 Sahel Gücü, bölgede güvenlik, insani ve ekonomik duruma ilişkin işbirliğini geliştirmek amacıyla 2014'te kurulmuştu.

Bölgenin kalkınması, işbirliği ve güvenlik politikalarının geliştirilmesi amacının yanı sıra bölgedeki Mağrip el-Kaidesi, DEAŞ ve Boko Haram gibi terör gruplarına karşı savaşan Fransız gücü ve Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonuna (MINUSMA) destek verme hedefiyle kurulan G5 Sahel Gücü'nün merkezi, Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta bulunuyor.

  • Burkina Faso çekildi
  • Nijer ayrıldı
  • G5 Sahel Görev

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