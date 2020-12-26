İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2020 Cumartesi / 11 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5893
  • EURO
    9,2438
  • ALTIN
    458.589
  • BIST100
    1426.03
Dünya

Nijer halkı yarın sandık başına gidiyor

Nijer'de yarın halk, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandık başına gidecek.

AA26 Aralık 2020 Cumartesi 17:28 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 17:29
ABONE OL

Yaklaşık 7 milyon seçmenin olduğu ülkede, yarın düzenlenecek seçimle yeni cumhurbaşkanı ve Meclis'te görev yapacak 171 milletvekili belirlenecek.

Ülke yönetimi için 30 aday yarışacak. Cumhurbaşkanlığı için ilk kez bu kadar çok aday seçime girecek.

Öne çıkan adaylar arasında eski Cumhurbaşkanı Mahamane Ousmane, darbe sonrası geçiş döneminin cumhurbaşkanlığını yapan Salou Djibo, eski başbakanlar Amadou Boubacar Cisse ve Seini Oumarou, eski İçişleri Bakanı Bazoum Mohamed ve eski Dışişleri Bakanı Ibrahim Yacoubou bulunuyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, 2 dönemlik görev süresini tamamladığı için aday olmamıştı.

Seçimlerin favorisi olarak gösterilen muhalefet lideri Hama Amadou ise hüküm giydiği için aday olamamış ve ilk turda Ousmane'a oy verilmesi çağrısı yapmıştı.

Ülkede 13 Aralık'ta da yerel seçimler yapılmış ve iktidardaki Demokrasi ve Sosyalizm Partisi (PNDS-TARAYYA) sandıktan zaferle çıkmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.