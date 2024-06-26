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Dünya

Nijer'de askerlere saldırı: Çok sayıda kişi öldü

Nijer'in güney sınırında askerlere yönelik gerçekleştirilen saldırı sonucu 21 kişinin öldüğü açıklandı.

IHA26 Haziran 2024 Çarşamba 10:14 - Güncelleme:
Nijer'de askerlere saldırı: Çok sayıda kişi öldü
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Nijer'de Burkina Faso sınırı yakınında pusu kurulması sonucu 21 asker hayatını kaybetti.

Nijer'de darbeyle yönetime el koyan cunta tarafından yapılan açıklamada, dün Burkina Faso sınırı yakınında bir grup tarafından askerlere saldırı düzenlendiği belirtildi. Olayda en az 21 askerin öldürüldüğü ifade edilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

SİLAHLI ÖRGÜTLERLE MÜCADE DEVAM EDİYOR

Nijer'de geçtiğimiz yıl 26 Temmuz'da askeri darbe gerçekleştirilmişti. Nijer, Mali ve Burkina Faso gibi bölge ülkeleri aşırılık yanlısı silahlı gruplarla mücadele ediyor. Bölgede yaşanan şiddet olaylarında binlerce kişi öldü, milyonlarca kişi ise yerinden edildi.

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