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Dünya

Nijer'de kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı: 6 Fransız turist öldürüldü

Nijer'de kimliği belirsiz kişiler, 6 Fransız turist ile yanlarında bulunan Nijerli şoför ve rehber olmak üzere toplam 8 kişiyi öldürdü.

İHA09 Ağustos 2020 Pazar 20:15 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 20:15
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Batı Afrika ülkelerinden Nijer’de 6 Fransız turist ve beraberindeki Nijerli şoför ve rehber zürafa sürelerini görmek için gittikleri Koure bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından öldürüldü. Bölgenin Yöneticisi Tidjani İbrahim Katiella yaptığı açıklamada, 5 Fransız turistin ve beraberindeki şoför ve rehberin silahla vurularak öldürüldüğünü aktarırken, kaçmaya çalışan 1 Fransız kadın turistin ise boğazının kesildiğini açıkladı. Gelişmelerin yakından takip edildiğini dile getiren Katiella, “Durumu ele aldık, önümüzdeki süreçte bilgi vereceğiz” dedi. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, durumun incelendiği aktarıldı. Nijer hükümeti tarafından ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Koure bölgesi Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından tehlikeli ve gidilmesi kesinlikle önerilmeyen bölgeler arasında yer alıyor.

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